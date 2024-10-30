區內客大手掃黃竹坑工廈、車位一籃子銀主貨 共套現845萬｜工廈市況

減息效應逐步顯現，市場投資氣氛轉好，吸引用家及投資者入市尋寶。早前宏安地產以銀主身份委託中原(工商舖)作獨家代理旗下相鄰兩物業，黃竹坑寫字樓南匯廣場車位及金來工業大廈一籃子單位，當中金來工業大廈頂層連天台戶及南匯廣場9個車位，先後獲區內客大手購入承接，合共套現約845萬元。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，上述黃竹坑工廈及車位一籃子物業，位於黃竹坑業勤街35號金來工業大廈25樓L室連天台單位，面積約377方呎，早前叫價約170萬元，最新以約150萬元成交，減幅約11.7%，折合呎價約3,979元，買家為區內客，料購入作自用。

南匯廣場車位 平均每個逾 77 萬

至於項目內黃竹坑業興街11號南匯廣場2樓9個私家車位，亦由區內客購入作長線收租投資用途，涉及成交價約695萬元，折合平均每個車位約77.2萬元，與較早前車位的單一意向價約121.9萬元相比，折讓幅度約36.6%。他補充，現時獨家代理的項目尚餘金來工業大廈6個單位待售，面積由約409至687方呎，入場費由約214.7萬元起，呎價由約4,519元起。

梁錦和指，是次沽出的車位位置極為優越，加上黃竹坑近年快速轉型，今年大型購物中心The Southside亦成為全新地標，帶動人流急增，令區內車位配套供不應求。因此，是次成交車位作為長線投資收益極高。此外，目前放售中的單位均為區內罕有細單位，可作工場及貨倉，靈活性高，相信可吸引更多用家購入作自用或長線投資。他認為，美國減息有效降低入市門檻，加上工商物業價格亦回落到吸引水平，用家及投資者將逐步恢復信心，料放售中的單位會迅速獲吸納。

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