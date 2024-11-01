冀進一步減息 本月6新盤排隊登場 逾2000伙應市｜一手市況

新一份《施政報告》放寬按揭等措施，進一步利好樓市交投，市場預期減息步伐持續，發展商把握氣氛加快推盤部署，據《am730》統計，下月至少6個新盤應市，合共涉及約2,124伙。
【DOUBLE COAST I周六首賣68伙】
一手市場繼續聚焦啟德，有大型新盤率先登場，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」於本周六(11月2日)展開首輪推售，當中招標發售10伙特色戶，並以價單先到先得形式發售58伙標準戶。
首輪價單形式推售58伙，包括2伙開放式，17伙一房，36伙兩房及3伙三房，實用面積由265至627方呎，折實價由442.3萬至1285.2萬元，折實呎價介乎16,691元至20,549元，折實平均呎價為18,505元。以折實價計，超過七成單位低於800萬元。
至於以招標形式推售10伙特色戶，包括2個高座天際特色單位、3個低座頂層特色單位以及5個低座平台特色單位，實用面積由267至1,275方呎。「DOUBLE COAST I」共涉361伙。
【天璽．天第2期提供584伙】
同區今年票王、新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期價單發售單位全數沽清，有見市場向隅客眾多，發展商加快推售新一期，最快有望11月展開銷售部署。
發展商早前透露，項目第2期的預售樓花同意書申請進度理想，預計快將獲批，單位售價有上調空間。據悉，第2期單位位處第1座及第2座，分別樓高32至39層，合共提供584伙，預計落成日期為2025年12月底。
【雲向最快11月推售】
另外，本月推售伙數佔最多項目屬由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」目前已上載售樓說明書，提供765伙。戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎196至868方呎，預計關鍵日期為2027年3月31日。發展商早前預告，定價將參考東鐵綫延綫沙田大圍區新盤，最快本月推售。
【101 KINGS ROAD料下周上樓書】
宏安地產(1243)北角炮台山英皇道項目「101 KINGS ROAD」售樓說明書及示範單位踏入尾聲階段，發展商表示，最快下周公布樓書，11月推出市場。
「101 KINGS ROAD」提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目預計關鍵日期為2026年1月31日。項目鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒。
另外，新地與會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號現樓項目計劃11月推售，採單幢式設計，樓高17層，提供75伙，項目已獲批預售樓花同意書。以及會德豐地產旗下灣仔春園街有望本月登場，樓高25層，涉及88伙，主打一至兩房單位。