住宅銀主盤存量第3季續升8.3% 增幅來自1000萬以下私樓｜樓市數據

二手樓價跌勢未止，銀主盤數量亦持續增多。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止今年9月，住宅銀主盤存量共249個，比上季的230個增加19個或8.3%，當中只有私人住宅存量上升，公營房屋存量則不變；而所有價值1,000萬或以下私人住宅存量均錄得升幅，但1,000萬以上卻下跌，當中1,000萬至2,000萬存量減幅達一成半。9月減息後，樓市氣氛回暖，加上施政報告利好樓市措施，市場成交增加，估計銀行會加快推售銀主盤，預期第4季銀主盤存量將進一步上升。

今年第3季私人住宅銀主盤存量有189個，較上季170個，增加19個或11.2%，為近8季次高，僅低於2023年第4季197個。公營房屋存量則有60個，數字與上季相同，因新增數量等同售出量，故存量持平，繼續處於高水平。若私人住宅按銀主放盤價劃分，價值1,000萬或以下新增銀主盤升幅均超過四成半，其中700至1,000萬及500萬至700萬增幅更高達61%及58%。由於售出量追不上新增數量，故1,000萬或以下銀主盤存量增長11%至21%不等。相反，1,000萬至2,000萬及2,000萬以上新增銀主盤升幅均少於四成，售出量亦明顯高於新增數量，所以這兩個價值類別的銀主盤存量分別下跌15%及9%。

分區而言，新界區第3季私人住宅銀主盤存量92個，按季上升33%，惟同期港九市區均下跌；新界不同價值新增銀主盤全部錄得升幅，其中700至1,000萬及1,000萬至2,000萬增幅達一倍以上，分別錄1.40倍及1.17倍。而1,000萬至2,000萬售出量近乎抵消新增數量，因此存量僅升17%，是新界銀主盤存量唯一升幅少於兩成的類別，惟其他價值類別因售出量略為遜色，故存量升幅介乎24%至100%。

九龍區私人住宅銀主盤存量52個，按季下跌2%。九龍新增銀主盤集中500萬至700萬，增幅達83%，期內售出量高於新增數量，所以存量下跌17%。在各價值類別中，以1,000萬至2,000萬新增銀主盤增幅最少，只有14%，售出量更大幅高於新增量，致存量急跌逾四成。

至於港島區私人住宅銀主盤，存量有45個，按季下跌6%，當中港島放盤價700至1,000萬及1,000萬至2,000萬均未有新增銀主盤，而期內分別售出1宗及2宗，故銀主盤存量大減33%及29%。雖然2,000萬以上新增銀主盤升幅達30%，但售出量大幅高於新增量，致存量下跌兩成。