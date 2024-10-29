中原：減息及施政報告效應未現 料10月樓價指數可觸底反彈｜差估署

差估署剛公布最新樓價指數，9月份報287.9點，按月跌1.67%，指數已連跌5個月。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國於9月中減息，香港亦出乎意料減0.25厘，但減息效應較慢，而中央於9月下旬陸續推出救市措施，效果未及在9月內反映，9月樓價指數續跌。 10月受中央救市刺激，港股急升，加上10月中施政報告推出「組合拳」穩樓市，令物業市場轉勢。以一手為例，啟德項目多次推售皆沽清，截至昨日，10月份一手成交已逾2,800宗，較上月全月多2.8倍，已創7個月新高，料全月一手成交可達2,900宗。此外，中原地產10月份促成的二手宗數，較上月同期升70%，而反映二手樓價的中原城市領先指數CCL連升3周，累升0.78%。各項數據皆顯示樓市已明確轉勢，料10月差估署指數可觸底反彈。

第 4 季樓價有望止跌回升最少 3% 內地自從推出多項救市措施後，成效顯著，主要城市成交量錄得倍數升幅，「日光盤」再次出現。陳永傑料，內地成交暢旺，亦有助北水南調，加上11月首周美國將舉行總統大選，及稍後的聯儲局議息，皆會左右全球經濟及香港樓市發展，市場普遍預期聯儲局年內未來兩次議息，將繼續減息，對香港樓市實屬好事，在多項利好消息下，樓價有望於第4季止跌回升3%至5%。

中原 CRI 回報率創 12 年新高 租金繼續向升，差估署租金指數已連升7個月，累升6.29%。陳永傑指，於優才專才及投資移民政策下，租賃需求有增無減，令租金持續上升，樓價跌、租金升，令中原CRI回報率創出12年新高；加上施政報告放寬收租物業的按揭成數，相信可吸引更多投資者入市，對樓價帶來支持。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)