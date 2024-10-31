中原十大屋苑10月錄228宗成交 按月升近62% 撤辣後次高｜樓市走勢

中原地產十大屋苑10月份錄得228宗成交，按月急增61.7%，與一手同步創7個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受減息及施政報告推出「組合拳」加持，樓市氣氛好轉，十大屋苑二手交投大幅增加，有9個屋苑均錄升幅，成交宗數僅次於撤辣後3月的371宗，反映出樓市雖較撤辣時慢熱，但正以穩健的速度持續增長，樓市長遠發展向好。

太古城錄 32 宗 近 7 個月單月新高 十大屋苑中，港島區太古城及康怡花園均成交加快。中原地產太古城資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市氣氛好轉，太古城業主趁機沽貨套現，買家置業信心增加，尤其是有實際自住需求的買家，入市決定明顯加快。太古城本月錄32宗買賣成交，平均每日逾一宗，創近7個月單月成交量新高，平均實用呎價13,849元，按月微升1.2%。

康怡花園呎價微升 1.8% 另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，多項利好消息集中，觀望多時的買家隨即加快入市，康怡花園交投氣氛好轉，本月錄16宗買賣成交，按月上升23.1%，更創去年2月以來單月成交量新高，平均實用呎價亦較上月輕微上調1.8%至12,299元。

美孚新邨均價回升 惟未破萬元關口 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，自上月底落實減息後，多個新盤蜂擁而上，一手交投不斷，幸美孚新邨交投仍能價量齊升，本月全月錄得22宗成交，按月升22.2%，平均實用呎價亦上揚4.7%，最新報9,692元，但仍未衝破萬元關口。同區新盤已售罄，料大批向隅客會持續回流二手市場尋寶，相信下月交投將持續暢旺。

將軍澳區租轉買明顯增加 中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月最終錄得19宗成交，按月反彈超過1.1倍，平均實用呎價亦升至12,678元，按月微升1.3%。踏入減息周期，買家入市態度轉趨積極，租轉買個案亦明顯增加，區內整體交投氣氛回暖，平價筍盤極速被吸納。

沙田第一城本月價量齊升 至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，本整體交投氣氛好轉，買家入市步伐明顯加快，其中沙田第一城本月錄31宗成交，較上月錄19宗大增63.2%，平均實用呎價約13,038元水平，亦較上月升5.6%，價量齊升。本月一手熱賣，帶動整體入市氣氛，料旺市可持續至下月。 此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊本月交投錄得反彈，已至少錄43宗成交，創7個月新高。至於呎價表現，本月平均實用呎價約8,022元，按月微跌0.2%，連跌兩個月。現時市場由利好因素主導，買家入市心態積極，他預計嘉湖山莊下月交投可保持暢旺，平均呎價有機會企穩，甚至微升。