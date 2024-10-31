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地產
2024-10-31 18:00:50

中原十大屋苑10月錄228宗成交 按月升近62% 撤辣後次高｜樓市走勢

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10月份樓市氣氛轉好，中原十大屋苑二手交投大幅增加，有9個屋苑錄升幅。

10月份樓市氣氛轉好，中原十大屋苑二手交投大幅增加，有9個屋苑錄升幅。

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中原地產十大屋苑10月份錄得228宗成交，按月急增61.7%，與一手同步創7個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受減息及施政報告推出「組合拳」加持，樓市氣氛好轉，十大屋苑二手交投大幅增加，有9個屋苑均錄升幅，成交宗數僅次於撤辣後3月的371宗，反映出樓市雖較撤辣時慢熱，但正以穩健的速度持續增長，樓市長遠發展向好。

港島區指標屋苑太古城本月錄32宗買賣成交，平均每日錄逾一宗，創近7個月單月成交量新高。

港島區指標屋苑太古城本月錄32宗買賣成交，平均每日錄逾一宗，創近7個月單月成交量新高。

太古城錄32 7個月單月新高

十大屋苑中，港島區太古城及康怡花園均成交加快。中原地產太古城資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市氣氛好轉，太古城業主趁機沽貨套現，買家置業信心增加，尤其是有實際自住需求的買家，入市決定明顯加快。太古城本月錄32宗買賣成交，平均每日逾一宗，創近7個月單月成交量新高，平均實用呎價13,849元，按月微升1.2%

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康怡花園本月錄16宗買賣成交，按月上升23.1%，平均實用呎價亦按月微升1.8%。

康怡花園本月錄16宗買賣成交，按月上升23.1%，平均實用呎價亦按月微升1.8%。

康怡花園呎價微升1.8%

另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，多項利好消息集中，觀望多時的買家隨即加快入市，康怡花園交投氣氛好轉，本月錄16宗買賣成交，按月上升23.1%，更創去年2月以來單月成交量新高，平均實用呎價亦較上月輕微上調1.8%12,299元。

九龍區藍籌屋苑之一美孚新邨，本月價量齊升，全月錄22宗成交，按月升22.2%，呎價亦上揚4.7%，最新報9,692元。

九龍區藍籌屋苑之一美孚新邨，本月價量齊升，全月錄22宗成交，按月升22.2%，呎價亦上揚4.7%，最新報9,692元。

美孚新邨均價回升 惟未破萬元關口

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，自上月底落實減息後，多個新盤蜂擁而上，一手交投不斷，幸美孚新邨交投仍能價量齊升，本月全月錄得22宗成交，按月升22.2%，平均實用呎價亦上揚4.7%，最新報9,692元，但仍未衝破萬元關口。同區新盤已售罄，料大批向隅客會持續回流二手市場尋寶，相信下月交投將持續暢旺。

將軍澳區租轉買明顯增加

中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月最終錄得19宗成交，按月反彈超過1.1倍，平均實用呎價亦升至12,678元，按月微升1.3%。踏入減息周期，買家入市態度轉趨積極，租轉買個案亦明顯增加，區內整體交投氣氛回暖，平價筍盤極速被吸納。

新界區藍籌屋苑沙田第一城本月錄31宗買賣，較上月錄19宗大增63.2%，平均呎價亦按月升5.6%。

新界區藍籌屋苑沙田第一城本月錄31宗買賣，較上月錄19宗大增63.2%，平均呎價亦按月升5.6%。

沙田第一城本月價量齊升

至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，本整體交投氣氛好轉，買家入市步伐明顯加快，其中沙田第一城本月錄31宗成交，較上月錄19宗大增63.2%，平均實用呎價約13,038元水平，亦較上月升5.6%，價量齊升。本月一手熱賣，帶動整體入市氣氛，料旺市可持續至下月。

此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊本月交投錄得反彈，已至少錄43宗成交，創7個月新高。至於呎價表現，本月平均實用呎價約8,022元，按月微跌0.2%，連跌兩個月。現時市場由利好因素主導，買家入市心態積極，他預計嘉湖山莊下月交投可保持暢旺，平均呎價有機會企穩，甚至微升。

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中原地產十大屋苑10月份成交統計 

地區

屋苑

10月成交量

/按月變幅

9月成交量

10月平均實用呎價()/

按月變幅

9月平均

實用呎價()

港島

太古城

32 (+77.8%)

18

13849 (+1.2%)

13680

康怡花園

16 (+23.1%)

13

12299 (+1.8%)

12082

海怡半島

15 (-25%)

20

13097 (+0.6%)

13022

九龍

美孚新邨

22(+22.2%)

18

9692(+4.7%)

9261

麗港城

13(+85.7%)

7

10465(-1.1%)

10581

黃埔花園

23(+228.6%)

7

11522(-2%)

11763

新都城

19(+111.1%)

9

12678(+1.3%)

12520

新界

沙田第一城

31 (+63.2%)

19

13038(+5.6%)

12342

嘉湖山莊

43 (+126%)

19

8022 (-0.2%)

8037

映灣園

14 (+27.3%)

11

9686 (-4.3%)

10126
 

合計

228 (+61.7%)

141

-

-

註：綜合市場成交數據

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