Tesla自動駕駛直撞鹿隻　車主：無煞車無閃避無警報(有片)

外國一名Tesla Model 3車主早前發布了一段撞擊鹿隻的影片，在社交平台上引發熱議。事發時，車主Paul S正在使用Tesla的「監督式全自駕技術」(Full Self-Driving, FSD)系統行駛在一段公路上，期間有一隻鹿出現路上，Tesla卻毫無減速直撞上去，再次引起人們對自動駕駛系統安全性的關注。
綜合報道，根據Paul S分享的行車記錄器影片，事故發生在夜間。影片顯示，一隻鹿站在行車線中央，而Tesla直接就撞上去。從影片未有發現Tesla系統嘗試煞車、轉向閃避，或者發出任何警報。據Paul S表示，即使在撞擊發生後，Tesla也沒有自動停下。
事件再次反映自駕技術仍處於發展階段
與其他競爭對手不同，Tesla的系統完全依賴鏡頭，事件引起人們對Tesla FSD系統在夜間識別障礙物方面是否不足。此外，報道指出，影片中沒有顯示人為干預的跡象，事件再次反映自動駕駛技術仍處於發展階段，駕駛者在使用這類系統時必須保持高度警惕。
Video is cut right before sensitive things appear on screen. Safe to watch. pic.twitter.com/FaXD6Gr68S— Paul S (@TheSeekerOf42) October 28, 2024