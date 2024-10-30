8小時雨量如一年！西班牙最少64死 橋樑汽車全沖走(有片多圖)

西班牙東及南部暴雨成災，部分地區竟在8小時內，下了相當於一年的雨量，造成最少64人死亡，是西班牙近30年來最嚴重洪災，死傷人數恐會進一步增加。首相桑切斯發表全國講話，呼籲民眾避免不必要出行。惡劣天氣料將持續至周四。

西班牙暴雨｜水深達2米 街道變急流

該國東及南部於周二起出現暴雨及落雹，其中在東部瓦倫西亞(Valencia)區的烏鐵爾市(Utiel)，有街道變成「急流」，大量汽車如垃圾般被洪水沖走；有片段可見一條橋樑亦被沖斷漂走。有民眾急忙爬上屋頂及樹頂避水。有在油站工作的居民徹夜受困，被迫爬上貨架，「所有大門都被洪水扯走，我整晚留在這裡，被2米深的洪水包圍。我留在貨架上，那是整個油站唯一沒被沖走的東西」。瓦倫西亞全球柑橘類水果的主要來源地之一，佔西班牙柑橘類水果產量三分一。