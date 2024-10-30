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國際
2024-10-30 13:14:00

17公斤全球最肥貓咪　成功減重1公斤後因病離世(有片)

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17公斤全球最肥貓咪，成功減重1公斤後因病離世。(X)

17公斤全球最肥貓咪，成功減重1公斤後因病離世。(X)

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俄羅斯一隻名為「Kroshik(麵包碎)的貓咪，因為被過度餵食導致肥胖，重量達到約17公斤(38)，成為全球最肥貓咪，甚至無法行走。牠被送到動物收容中心後，在嚴格的飲食和運動計劃下成功減重2.2磅，不幸的是，牠於上周六(26)晚間突然離世。

綜合報道，Kroshik原本住在彼爾姆(Perm)一間醫院的地下室，據說牠是被主人遺棄，被收留在醫院內，但牠體重高達17.23公斤，原因是醫院員工長期餵食牠餅乾和湯。Kroshik之所以被稱為「麵包碎」，正是因為牠似乎能吸收每一丁點食物的營養，以至胖得無法行走，對其健康影響極大。後來，Kroshik被動物收容中心人員帶走，在嚴格的飲食控管和運動計劃下，成功減重1公斤，成為全球知名的網紅貓。調皮的Kroshik甚至曾試圖逃離中心，但卻卡在鞋架的欄杆之間，留下一張尷尬的照片。

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Kroshik甚至曾試圖逃離中心，卻卡在鞋架的欄杆之間，留下一張尷尬的照片。(X) Kroshik被動物收容中心人員帶走，在嚴格的飲食控管和運動計劃下，成功減重1公斤，成為全球知名的網紅貓。(X)

Kroshik罹患多重脾臟腫瘤離世

遺憾地，儘管Kroshik在寵物復健中心內甩掉了約1公斤的重量，但近日仍不敵病魔召喚而驟逝，更讓各界震驚不捨。照顧Kroshik的工作人員周一(28)表示，是在26日晚間，因罹患多重脾臟腫瘤而於一間獸醫中心離開人世。工作人員指， Kroshik前一晚突然出現呼吸困難，員工立即在半小時內將牠送進氧氣艙，無奈Kroshik的病況急轉直下，始終沒有起色，結果在翌日傍晚，走完貓生最後一程。

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