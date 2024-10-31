《阿森一族》揭36年謎團：為何荷馬屢犯錯不被炒？　真相令Fans驚嘆(有片)

美國人氣動畫《阿森一族》(The Simpsons) 自1989年首播以來，一直有個未解之謎困擾著觀眾，就是為何主角荷馬(Homer Simpson)工作表現糟糕卻從未被解僱。這個謎團在最新一集「Shoddy Heat」中終於揭曉，引起全球粉絲熱烈討論。
綜合報道，「Shoddy Heat」劇情揭示了荷馬的父親亞伯(Abe Simpson)與核電廠老闆伯恩斯先生(Mr. Burns)之間的秘密交易。原來亞伯曾經是私家偵探，在調查拍檔Billy O'Donnell失蹤案時，被伯恩斯先生以保證荷馬終身就業為條件，要求停止調查。這個出人意料的解釋不僅解開了長達36季的謎團，也為荷馬的職業生涯增添了一層複雜的背景。
Fans：新一集以最令人驚訝且溫馨的方式揭開謎團
節目總監Al Jean在社群媒體上預告這個重大揭露，引發觀眾極大興趣。許多觀眾在觀看後紛紛在網上表示驚訝和讚賞。有Fans評論：「新一集以最令人驚訝且溫馨的方式揭曉了『為甚麼荷馬儘管犯了那麼多錯誤卻從未被解僱』這個問題，真是太厲害。」、「荷馬是如何在742個錯誤中保住飯碗終於揭曉」、「又一驚典爺爺背景故事，這次爺爺成為唯一的焦點」、「非常精彩的故事」。