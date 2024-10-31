熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-31 15:55:00

《阿森一族》揭36年謎團：為何荷馬屢犯錯不被炒？　真相令Fans驚嘆(有片)

分享：
《阿森一族》揭36年謎團：為何荷馬屢犯錯不被炒？真相令Fans驚嘆。(X)

《阿森一族》揭36年謎團：為何荷馬屢犯錯不被炒？真相令Fans驚嘆。(X)

adblk5

美國人氣動畫《阿森一族》(The Simpsons) 1989年首播以來，一直有個未解之謎困擾著觀眾，就是為何主角荷馬(Homer Simpson)工作表現糟糕卻從未被解僱。這個謎團在最新一集「Shoddy Heat」中終於揭曉，引起全球粉絲熱烈討論。

綜合報道，「Shoddy Heat」劇情揭示了荷馬的父親亞伯(Abe Simpson)與核電廠老闆伯恩斯先生(Mr. Burns)之間的秘密交易。原來亞伯曾經是私家偵探，在調查拍檔Billy O'Donnell失蹤案時，被伯恩斯先生以保證荷馬終身就業為條件，要求停止調查。這個出人意料的解釋不僅解開了長達36季的謎團，也為荷馬的職業生涯增添了一層複雜的背景。

adblk6
原來荷馬的父親亞伯(Abe Simpson)與核電廠老闆伯恩斯先生(Mr. Burns)之間有秘密交易。(X)

原來荷馬的父親亞伯(Abe Simpson)與核電廠老闆伯恩斯先生(Mr. Burns)之間有秘密交易。(X)

Fans：新一集以最令人驚訝且溫馨的方式揭開謎團

節目總監Al Jean在社群媒體上預告這個重大揭露，引發觀眾極大興趣。許多觀眾在觀看後紛紛在網上表示驚訝和讚賞。有Fans評論：「新一集以最令人驚訝且溫馨的方式揭曉了『為甚麼荷馬儘管犯了那麼多錯誤卻從未被解僱』這個問題，真是太厲害。」、「荷馬是如何在742個錯誤中保住飯碗終於揭曉」、「又一驚典爺爺背景故事，這次爺爺成為唯一的焦點」、「非常精彩的故事」。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能