「牆上的香蕉」有望拍賣到1165萬　買家將獲得說明書(有片)

「牆上的香蕉」有望拍賣到1165萬，買家將獲得一份說明書。(網上圖片)

意大利藝術家Maurizio Cattelan於2019年創作的名叫《Comedian》(諧星)的掛牆香蕉作品，為美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會帶來極大爭議性，之後在全球巡迴展覽，當然不是同一隻香蕉，它下月將到紐約展覽，並在展覽結束後交由蘇富比(Sotheby's)拍賣，蘇富比解釋拍賣背後的深意，並預料成交價有望可達100萬至150萬美元(約777萬至1,165萬港元)。

綜合報道，《Comedian》第一次被拍賣，2019年在邁阿密首次展出後，第一代《Comedian》的3個版本，全都被拿去私人拍賣，其中2個以12萬美元(約93萬港元)成交，第3個無公開成交價格，今次則是《Comedian》首次於蘇富比這級數的拍賣行公開拍賣。蘇富比解釋，《Comedian》是一件概念性藝術品，每次裝置都會更換實際的實體材料，因此今次拍賣的並非2019年首次展出的原件。拍賣中標者將獲得真品證書，附上關於如何重現《Comedian》的具體說明，此外，還會收到一卷膠紙和一隻香蕉，後者可以隨時更換。