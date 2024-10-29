馬斯克派錢撐特朗普 遭費城檢察官控告舉辦「違法抽奬」｜美國大選2024

美國億萬富豪馬斯克「派錢」力挺共和黨總統候選人特朗普，近日宣布每天隨機送出100萬美元(約780萬港元)給一名簽署「支持言論自由與擁槍權」網絡請願書的搖擺州份選民，直至11月5日投票日。此舉引發爭議，費城檢察官周一(28日)控告馬斯克，以及他為支持共和黨總統候選人特朗普成立的美國政治行動委員會(America PAC)，指出這是「違法的抽獎活動」(illegal lotteries)，必須禁止。 訴訟由民主黨籍地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)在賓夕法尼亞州法院提出。他在聲明中表示：「費城地方檢察官負責保護公眾免於損害公共利益以及不公平的交易行為，包括違法抽獎活動。地方檢察官也負責保護公眾免於選舉公正性的干預。」他指出，馬斯克這項是「抽獎」，相較於一般送禮或與工作有關的抽獎活動，應受到更嚴格的監管。

美國大選2024｜拜登揶揄：我已登記參加抽獎 總統拜登在特拉華州提早投票後，被記者問及馬斯克這項抽獎活動，他打趣說：「告訴他我已經登記，100萬美元！」又指這項抽獎活動「完全不恰當」。 馬斯克自7月表態支持特朗普以來，已擲下重金、花時間站台，並發揮龐大影響力替特朗普助選。此外，他成立負責籌募選舉資金的美國政治行動委員會，並向其捐贈1.18億美元(約9.17億港元)。馬斯克集中在搖擺州份賓夕法尼亞州為特朗普拉票，不僅出席他的造勢活動，還親自主持州內一連串市民選舉集會。

美國大選2024｜馬斯克轉軚支持特朗普 馬斯克過去曾支持民主黨前總統奧巴馬，但近年愈來愈保守，今屆選舉，他在其經營的社交平台「X」密集發文擁護特朗普，並批評民主黨總統候選人賀錦麗。 費城檢察官提出訴訟後，美國政治行動委員會發言人僅以一則X貼文連結回應，內容是最新一名百萬美元得獎者手持一張巨型支票的照片。活動規定參加者須為7個搖擺州份的登記選民，並簽署美國政治行動委員會一則「支持言論自由與擁槍權」網絡請願書，也要求參加者為該委員會代言。

美國大選2024｜選舉法專家質疑已違法 選舉法專家早已質疑這項活動違法，聯邦法律禁止付錢給其他人去投票或登記投票。專家認為，問題在於參加者必須在搖擺州登記投票才有機會中獎。 但訴訟書表明案件與賄選無關，重點在於舉辦「抽獎」，指出「此案十分單純，因為美國政治行動委員會和馬斯克毫無疑問違反了賓夕法尼亞州針對違法抽獎活動和欺騙消費者的禁令」。