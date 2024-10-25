馬來西亞男請食升職飯大出血　老友「唔熟唔食」狂點和牛

因為升職請客慶祝本是件開心的事，但馬來西亞的一名公務員竟因此被好友唔熟唔食，為昂貴的和牛牛排買單，引發網友熱議，不少人批評這些借機佔便宜的朋友缺乏教養。
另外2人覺得不好意思
馬來西亞博客奧馬爾（Zainuddin Omar）在Facebook有着近7萬追蹤者，11日他發文稱，有一名公務員朋友近日升職。作為最早晉升的人，這名公務員被6名好友起哄吃飯慶祝，前者無法拒絕，便帶着他們去了當地一家很有名的牛排餐廳用餐。
這些朋友拿到餐廳菜單後，有4人並未根據牛排的種類來點餐，而是挑了最貴的和牛牛排，每份要價600令吉（約1,072港元），另外2人覺得不好意思，只點了60令吉（約107港元）的牛排。
不應該利用別人的慷慨
這名公務員的預算僅有200到300令吉（約357至536港元），結賬時發現賬單總額竟高達3,000令吉（約5,361港元），為荷包大失血心疼不已，而朋友因為別人買單就如此奢侈浪費，也讓他十分心寒。
奧馬爾自稱也有過類似經歷，曾有一個朋友在餐廳爽吃豪華海鮮，而他只吃了玫瑰雞，還得為兩人的賬單付錢。他指出，作為朋友不應該利用別人的慷慨，故意佔別人的便宜，這是基本的道德和教養。
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