金磚峰會發表宣言 推進研究本幣支付平台

在俄羅斯喀山舉行的金磚峰會，周四發表《喀山宣言》。外界焦點在於峰會如何回應俄烏戰事以及「去美元化」方向。《宣言》強調要推動全球各地區穩定與安全，包括烏克蘭及加沙；並提到鼓勵金磚國家加強金融合作，促進本幣結算，以及責成金磚國家財長和央行行長繼續研究本幣合作、支付工具和平台，並於下屆金磚主席國任期內提交報告。
《宣言》可分為幾個主要範疇。在加強多邊主義方面，重新確認支持對聯合國包括其安理會進行全面改革，增加發展中國家在安理會成員中的代表性；重申支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制；以及支持聯合國在全球AI治理中發揮重要作用等。
倡以對話解決烏克蘭問題
在推動全球和地區穩定與安全方面，《宣言》重申致力透過對話協商以和平方式解決爭端，讚揚旨在透過對話和外交手段解決烏克蘭問題的調解和斡旋建議；強調加沙迫切需要立即、全面、永久停火，重申支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，實現「兩國方案」願景。《宣言》提到部分成員國被單方面制裁，包括俄羅斯和伊朗，斥制裁傷害這些國家最貧困人口，呼籲撤銷。
在加強經濟金融合作方面，《宣言》強調必須改革現有國際金融架構，使其更加包容和公正；支持新開發銀行落實2022至2026年總體戰略，支持其擴大本幣融資；同意共同將新開發銀行打造成廿一世紀新型多邊開發銀行，並支持其進一步擴員。同時鼓勵金磚國家加強金融合作，促進本幣結算，並責成金磚國家財長和央行行長，繼續研究本幣合作、支付工具和平台，並於下屆金磚主席國任期內提交報告。
路透社︰峰會達多項外交成果
路透社指，金磚峰會在協助金磚國家繞過以美元為主導的全球金融體系上，仍有一段路要走，但認為峰會達成多項外交成果，包括聯合國秘書長古特雷斯以及表明有意成為金磚國的北約成員國之一土耳其的總統埃爾多安列席；中國及印度以峰會作為修好關係的平台；以及俄羅斯藉著與會陣容鼎盛，打破其被國際孤立的說法。