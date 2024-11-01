野生鸚鵡受困商場1個月　人類愈幫愈忙　最終出動同類救援(有片)

上月澳洲悉尼大都會區有一隻鸚鵡闖進一間購物中心，結果飛不出去，一等就是4個星期，居民雖然想捕捉牠幫助牠離開，但在多次捕捉後，既捉不到牠，反令這隻野生鸚鵡變得極度怕人，令救援難度愈來愈高，最後野生動物救援人員從庇護所請來一隻鸚鵡隊友協助，終於順利捕捉到牠，經檢查後，因為鸚鵡受困的地方食物充足，牠的健康沒有大礙，已經安全地被放回野外。

綜合報道，9月底，一隻野生葵花鳳頭鸚鵡在購物中心(Macarthur Square Shopping Centre)被發現，由於牠實在於商場待得太久，民眾都把牠暱稱為「Mickey」，人們相信可能因為樓底太高、出口太低、能離開的地方都太多人，令Mickey遲遲未能飛出購物中心，當地居民嘗試捕捉Mickey逾20次，但每次都以失敗告終，期間更曾一度傳出保育當局要撲殺牠的假消息，要環境局緊急澄清。直至鳥類庇護所「羽毛好朋友」(Feathered Friends)的負責人Ravi Wasan終於想到辦法，就是找來一隻名為「Old Lady Doris」的雌性葵花鳳頭鸚鵡作支援，牠亦是庇護所的居民，協助讓Mickey放鬆下來。