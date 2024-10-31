賀錦麗華盛頓造勢7.5萬人出席「垃圾島」言論倒特朗普米

美國大選下周二投票，民調顯示民主黨總統候選人賀錦領先共和黨特朗普的幅度，收窄至一個百分點，在深受關注的經濟及邊境移民議題上，較多選民認為特朗普有較佳處理。但特朗普日前在紐約的拉票集會，有站台者作出種族主義言論，把美屬波多黎各稱為「垃圾島」，猶如幫特朗普「倒米」趕走拉美裔選票，其陣營急忙劃清界線。賀錦麗周二則在首都華盛頓造勢，於白宮南側的橢圓形草坪公園舉行集會，有逾7.5萬人參加。

諧星欣奇克利夫(Tony Hinchcliffe)當日在特朗普的紐約造勢集會上，把位於加勒比海的波多黎各稱為「浮動垃圾島」(floating island of garbage)，並取笑拉美裔人喜歡生育，令家庭人口膨脹。特朗普周二在關鍵搖擺州賓夕法尼亞爭取拉美裔選民支持時，試圖安撫，聲言「沒有人比我更喜愛我們的拉美裔及波多黎各人群體……我在波多黎各的工作比任何一屆總統都多」。