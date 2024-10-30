賀錦麗華府造勢吸7.5萬人 上任後首要打擊通脹 批特朗普製「敵人名單」｜美國大選2024

下周二(11月5日)是美國大選投票日，民主黨總統候選人賀錦麗周二(29日)在首都華盛頓造勢，強調她和共和黨總統候選人特朗普不同，她上任首日的「工作清單」是要降低民眾生活成本，但特朗普上任時就會帶著他要對付的「敵人名單」。

美國大選2024｜賀錦麗：特朗普沉迷復仇

賀錦麗選擇在白宮南側的「橢圓形草坪公園」舉行大型競選集會，競選團隊估計逾7.5萬人參加。2021年1月6日特朗普在這裡對支持者發表演說，其後大批群眾攻擊國會山莊。

賀錦麗在集會上發表「總結選戰演說」(Closing Arguments)，表示她特別要向猶疑未決的選民喊話，「我們都知道特朗普是個怎樣的人」，大概4年前，他站在這裡，下令一群武裝暴徒闖進國會，企圖推翻自由公正的選舉結果，他明知已輸掉選舉。賀錦麗說：「這(特朗普)是個不穩定的人，沉迷於復仇、滿懷怨恨，渴求不受約束的權力……但是美國，今晚我在此要說，我們不是這樣的人。」