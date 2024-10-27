賀錦麗獲「人氣王」米歇爾強勢撐場 與特朗普同日赴密歇根州拉穆斯林票｜美國大選2024

美國總統大選下周二舉行，民主黨候選人賀錦麗與共和黨對手特朗普周六(26日)同日到關鍵搖擺州份密歇根州拉票，同樣以結束加沙戰事來爭取阿拉伯裔及穆斯林選民支持。其中，賀錦麗請來黨內「人氣女王」、前總統奧巴馬的妻子米歇爾站台。 米歇爾批特朗普反對墮胎 賀錦麗與米歇爾在密歇根州卡拉馬祖(Kalamazoo)合體拉票，這是被視為「秘密武器」的米歇爾自8月民主黨全國代表大會以來，首次為賀錦麗撐場。米歇爾稱，若反對墮胎的特朗普再度入主白宮，將對女性健康帶來可怕後果，呼籲選民投票給賀錦麗。

被指是「藍牆」的密歇根州有大量阿拉伯裔和穆斯林選民，近期加沙及中東戰事升溫，成為這些選民關注的議題。賀錦麗上台時被反戰者喝倒采，她對台下支持者表示：「在加沙議題上，我們一定要結束戰爭，將人質帶回家。」 特朗普嘲：中東打仗，賀錦麗去開派對 特朗普同日亦到密歇根州造勢，他在諾維和特拉弗斯集會上均強調，自己才有能力結束中東戰事，又嘲諷稱：「你們知道她(賀錦麗)這一天去了哪裡？她去了開派對，所以以色列還在開火攻擊，她去了開派對。」他批評流行樂壇天后Beyoncé出席賀錦麗的競選集會，是無實際意義的派對。

特朗普到汽車業重鎮底特律拉票時，繼續大打經濟牌，向汽車業工人承諾會結束通脹並重塑美國汽車業，又強調自己可以結束中東衝突並實現和平，值得穆斯林選民支持。

為何底特律選民兩個都不投？ 密歇根州第一大城市兼首府底特律向來是民主黨鐵票區，4年前有95%選民支持拜登。但如今通脹令民眾吃苦，拜登政府撐以色列攻擊哈馬斯，都讓非裔、穆斯林選民不滿，有人賭氣，打算投票給民主、共和兩黨以外毫無勝算的第三勢力。一名50歲退伍軍人受訪抱怨，大家都受通脹之苦，對他來說，賀錦麗與特朗普沒有分別，都是沒關心民間疾苦，特朗普是種族主義者，在任4年沒建樹，「賀錦麗(也)不適合我們，她多次對我們使用操弄性語言」。因此，他打算投給綠黨極左候選人。

底特律郊區迪爾伯恩(Dearborn)是阿拉伯裔人口最集中的地區之一。當地一名黎巴嫩大學生也是誰也不投，稱自己不是唯一這麼做的黎巴嫩裔選民，也聽說有人要投給綠黨。他說：「特朗普親以色列到極點，拜登與賀錦麗政府對以色列的紅線不斷往後移，投票就是幫他們的中東政策護航，我不願意」。 哪些是密歇根州的關鍵選民 ？ 密歇根州整體的關鍵選民是藍領白人，當地是通用、福特汽車的根據地，也是斯特蘭蒂斯集團(Stellantis)北美總部所在地，汽車製造業是密州重要經濟支柱，工會是候選人爭取支持的對象。賀錦麗獲得聯合汽車工會支持，此前工會曾挺拜登。特朗普則鎖定擁有130萬會員的國際卡車司機工會，工會主席奧布萊恩「歷史性」現身於7月的共和黨全國代表大會。

賀錦麗9月與國際卡車司機工會代表會面，但工會兩天後宣布，這次誰都不支持，這是1996年以來工會首次不挺任何一名候選人。