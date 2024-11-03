處處是炮房？！南韓情侶藏自助貼紙拍攝機激戰兼合照 店主嬲到結業

到處是炮房？！南韓鬧市隨處可見24小時自助拍攝貼紙機店，釜山一名店主卻氣得在網上發文，直言「這間店無法經營下去」……

每日放送(MBN)等媒體報道，釜山一名自助拍攝貼紙機店店主於10月29日在網上討論區忍無可忍發文，標題為「這間店我無法經營下去了」。內文說，開業以來曾發生店內盜竊、設施遭破壞，或是客人嘔吐、食物和口水等掉落地上等事。有人喝醉後隨地小便，把東西弄髒，「(但是)這一切，我都忍下來」。

店主報警

可是，店主周末晚查看店內閉路電視即時錄像時，竟發現一對情侶在貼紙拍攝機裡做愛，氣得立即報警，但警員到場時他們已離開。更離譜的是，兩人不僅在店裡「激戰」，還自拍後才離開。店主上傳相關證據，強調已向警方表示要控告兩人。