蘇丹內戰村莊遭屠殺！至少124人遇害「遺體擺滿地」　婦女遭遇性暴力

非洲國家蘇丹飽受內戰摧殘。準軍事組織連日對傑濟拉州（Al Jazira）的薩里哈（Al Sireiha）等村莊發動屠殺，搶劫和破壞公共和私人財產。消息指，迄今已造成至少124人死亡，200人受傷，數千人流離失所。
RSF針對傑濟拉州平民的暴力行為越演越烈
綜合《天空新聞》、《法新社》等外媒，自2023年4月以來，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）一直與蘇丹武裝部隊（SAF）交戰，但在近日傑濟拉州RSF的指揮官叛逃到SAF後，RSF針對傑濟拉州平民的暴力行為越演越烈。傑濟拉州位於首都喀土穆（Khartoum）以南。
「哈薩希薩」（Hasaheisa）抵抗委員會是協調蘇丹援助的數百個志工組織之一，這個組織發給《法新社》的聲明指出，自25日上午以來，「薩里哈和阿茲拉克（Azraq）的村莊一直受到攻擊」。該志工組織表示，僅在薩里哈，攻擊就造成50人死亡、200多人受傷，報告並指出，受到砲擊和狙擊手的阻撓，「無法從村莊將無國界醫生組織（RSF）的傷者撤離」。
另一個志工組織「馬達尼」（Madani）抵抗委員會的成員塔里克（Mohamed Tarek）表示，「截至目前，我們收到的死亡人數為124人，但由於通訊中斷，我們無法確認這一數字或死亡人數是否有所上升」。塔里克指，還有很多受傷的平民，因沒有醫護人員與設備齊全的醫院，而無法獲得醫療協助。
根據社群媒體流傳影片，村民遺體被包裹在毯子中。有些放在前院或床上，有些則直接擺在地上。拍攝的男子沉痛表示，「這些是薩里哈的烈士，超過100人」，哀悼者在夜色中祈禱並繞行遺體。還有RSF民兵拍攝的畫面顯示，他們嘲笑徒步逃亡的村民，命令他們學羊「咩咩叫」。
報導稱，目前最令人擔憂的是當地婦女的狀況。蘇丹打擊婦女和兒童暴力部門負責人伊沙克（Suilaima Ishaq）稱，「已證實僅在一個村莊中，就有17名婦女遭到襲擊，其中包括3名護士」。由於缺乏服務和通訊中斷，實際遇襲人數可能更多。伊沙克指，RSF將針對女性的性暴力作為戰爭武器，一方面攻擊女性，一方面加深男性的挫敗感。
伊沙克補充說，自從去年RSF入侵傑濟拉州以來，已核實26起性暴力案件，最年幼的受害者年僅6歲，最年長的34歲，當中有4起案件，更導致受害者懷孕。
自從內戰爆發以來，SAF與RSF之間的戰爭造成全球最大的人道危機，超過1100萬人流離失所，過半數人口面臨嚴重飢餓。
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