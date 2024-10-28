萬國小姐2024｜大熱佳麗僅獲季軍 怒脫后冠大哭退回「我是來拿冠軍」(有片)

戴蘇寧獲季軍時在台上保持儀態(左)，但頒獎一結束即被團隊總監脫下后冠，她亦因不滿賽果而當眾大哭。(互聯網)

萬國小姐2024(Miss Grand International、又稱大國際小姐)選美會日前(25日)在泰國曼谷舉行，但焦點不是落在誰是冠軍身上，而是「季軍怒脫后冠大哭」一幕，猶如選美風雲劇情。

萬國小姐2024｜賽前大熱僅摘季 台上力保儀態

「怒脫后冠」的主角是代表緬甸出選、年僅17歲的戴蘇寧(音譯、Thae Su Nyeim)，據報她本來被視為萬國小姐2024的奪冠大熱，奈何最終只獲得季軍。

萬國小姐2024｜緬甸團隊全國總監怒摘后冠 留言「永別了」

片段可見，戴蘇寧獲選為季軍時，在台上仍力保風度展露笑容，儀態萬千毫不失禮。沒料到鏡頭一轉，另一段在頒獎儀式過後所拍攝的片段，卻見戴蘇寧落台時，其團隊表現憤怒，伸手猛然脫下她的季軍后冠，並扯下她身上的季軍彩帶，而戴蘇寧則不住痛哭，由眾人抱起安慰。

怒摘后冠痛哭連環圖︰