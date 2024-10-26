英國男脅迫女童供裸照致受害者自殺　罪成判無期徒刑

一名26歲的英國男子在網上冒充年輕女子，強迫他認識的女孩發送性愛圖片，並導致其中一人自戕，近日被判處無期徒刑。當局稱，被告試圖接觸30多個國家總共約3,500人。

根據英國公共廣播公司BBC報道，26歲的北愛爾蘭男子亞歷山大·麥卡尼(Alexander McCartney) 於2013年至2019年間在社交媒體上冒充年輕女性，專門鎖定10幾歲的女孩，在網絡聊天的過程中向她們發送色情圖片，並誘拐她們發送裸照給他，再利用這些照片進行更進一步的要求，若是受害者拒絕，他便威脅公開裸照。

產生掉髮和信任問題

法庭聽取了受害者說法，有些人表示，她們在事發後覺得羞恥，甚至產生掉髮和信任問題，無法接受男人接近，有些人還有輕生念頭。

事實上，麥卡尼也的確毁了一個美國家庭。2018年5月，麥卡尼使用假身份在網上聯繫了弗吉尼亞州一名年僅12歲的女童，他一開始先是稱讚她的外表，並提議為她打扮，然後誘拐她發送了一張裸露照片。