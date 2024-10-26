英國男脅迫女童供裸照致受害者自殺　罪成判無期徒刑

一名26歲的英國男子在網上冒充年輕女子，強迫他認識的女孩發送性愛圖片，並導致其中一人自戕，近日被判處無期徒刑。當局稱，被告試圖接觸30多個國家總共約3,500人。
根據英國公共廣播公司BBC報道，26歲的北愛爾蘭男子亞歷山大·麥卡尼(Alexander McCartney) 於2013年至2019年間在社交媒體上冒充年輕女性，專門鎖定10幾歲的女孩，在網絡聊天的過程中向她們發送色情圖片，並誘拐她們發送裸照給他，再利用這些照片進行更進一步的要求，若是受害者拒絕，他便威脅公開裸照。
產生掉髮和信任問題
法庭聽取了受害者說法，有些人表示，她們在事發後覺得羞恥，甚至產生掉髮和信任問題，無法接受男人接近，有些人還有輕生念頭。
事實上，麥卡尼也的確毁了一個美國家庭。2018年5月，麥卡尼使用假身份在網上聯繫了弗吉尼亞州一名年僅12歲的女童，他一開始先是稱讚她的外表，並提議為她打扮，然後誘拐她發送了一張裸露照片。
受害女童父親同走上絕路
法庭獲悉，在第一次虐待互動中，女童被要求提供色情和侮辱性的照片。麥卡尼威脅她，如果她不給他更多照片，他就會在網上發布他已有的照片。女童最終因不堪麥卡尼的性剝削，在房間裡飲彈。18個月後，女童的父親因過度悲痛也走上絕路。
法庭表示，麥卡尼為了自己的性滿足而「貶低和羞辱」受害者，他所造成的傷害「無法量化」，而這些受害者的生活將因此永遠改變。
調查人員稱，麥卡尼總共試圖聯繫30多個國家的約3,500名10歲至16歲之間的兒童及青少年，最終他承認了約185項指控，涉及約70名年齡在10歲至16歲之間的受害者，並於25日被判處無期徒刑。
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