艾奧瓦州民調爆冷 賀錦麗反超前或是大選預兆？特朗普過去兩屆都贏該州｜美國大選2024

美國大選周二舉行，今屆選情焦點在於七個關鍵搖擺州份，目前各有領先，而在全國整理層面，民主黨賀錦麗的支持度，跟共和黨特朗普相比仍然只有微不足道的優勢。本來並非選舉焦點、僅佔6張選舉人票的艾奧瓦州(Iowa)，最新民調卻顯示賀錦麗爆冷反超前特朗普3個百分點，當中年長及政治立場獨立的女性選民是關鍵，未知會否是今屆大選預兆。

艾奧瓦州在1988年前屬傳統「紅州」，即共和黨票倉，但在1992年2012年7場選戰中，民主黨在該州贏了6場。不過，2016年及2020年又出現變化，兩屆大選均由特朗普勝出，2016年他贏對手希拉莉9個百分點，2020年則贏對手拜登8個百分點，被視為「溫和紅州」(moderately red state)。

美國大選2024｜特朗普9月在同一民調領先

但由謝爾澤公司(Selzer & Co.)為《得梅因紀事報》(Des Moines Register/Mediacom)所做的民調，在大選日臨近之際，揭示賀錦麗在該州的支持度達47%，力壓特朗普的44%。9月時特朗普在該民調仍然領先賀錦麗4個百分點，如今結果大反轉，令美英等地不少傳媒感到意外，親共和黨的霍士新聞形容令人「震驚」(shock poll)。《新聞周刊》(Newsweek)則引述專家稱，謝爾澤公司所做的民調向來準繩度高、地位崇高。

美國大選2024｜特朗普陣營回應︰另一個民調才準！

特朗普競選團隊回應稱，錄，稱《得梅因紀事報》的民意調查是「一個明顯的異數」，並表示2日發布的艾默森學院(Emerson College)民調才更接近艾奧瓦現況。該民調顯示特朗普在艾奧瓦州領先賀錦麗10個百分點。兩項民調的調查的誤差範圍也是3.4個百分點。艾默森學院民調顯示，特朗普在男性和獨立選民中領先賀錦麗，而賀錦麗則在30歲以下選民中表現出色。