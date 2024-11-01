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國際
2024-11-01 13:45:00

聯合國組織再批天皇「傳男不傳女」　日本：不屬基本人權

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30日，日本皇室成員在東京赤坂宮皇家花園參加秋季花園派對。左起：德仁天皇、雅子皇后、秋篠宮文仁親王、秋篠宮紀子妃、愛子公主和佳子公主。（圖／美聯社）

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聯合國消除對婦女歧視委員會（CEDAW）時隔8年，於今年10月審查日本的情形，並於29日對日本政府提出最終見解，其中包括建議修改「皇位由男性皇嗣繼承」的《皇室典範》。對此，日本官方與民間反應不一。

稱不屬於基本人權

綜合多家日媒報道，CEDAW定期對有簽署《消除對婦女一切形式歧視公約》的各國做法進行審查，日本也是簽署該公約的國家之一。早在2016年，CEDAW就曾在審查草案中建議日本修訂《皇室典範》，因遭日方強烈反對而最終作罷。

此次聯合國再次提出這一建議，日本官房長官林芳正30日回應稱「深表遺憾」，並強調皇位的繼承原則關乎日本國本，繼承皇位的資格並不屬於基本人權，因而與歧視女性沒有關聯。

「我們不應該被干涉內政」

據報道，本月14日，來自30個組織的約100名日本人參加了CEDAW在日內瓦召開的多國磋商會談，非政府組織「保護皇統國民聯合會」會長葛城奈海身穿和服發表演說，稱天皇是日本國民的信仰：「我們不應該被干涉內政」。「日本維新會」黨代表、眾議員馬場伸幸也在30日的記者會上表示不滿：「皇位繼承制是日本獨有的文化，沒有必要改變持續了兩千多年的歷史，於情於理都說不通。」

此外，據日本共同社報道，除了皇位繼承，CEDAW在時隔8年後第4次提出日本應當重新考慮「妻隨夫姓」的問題，並認為日本相關民法典具有歧視意味。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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