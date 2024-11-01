聯合國組織再批天皇「傳男不傳女」　日本：不屬基本人權

30日，日本皇室成員在東京赤坂宮皇家花園參加秋季花園派對。左起：德仁天皇、雅子皇后、秋篠宮文仁親王、秋篠宮紀子妃、愛子公主和佳子公主。（圖／美聯社）

聯合國消除對婦女歧視委員會（CEDAW）時隔8年，於今年10月審查日本的情形，並於29日對日本政府提出最終見解，其中包括建議修改「皇位由男性皇嗣繼承」的《皇室典範》。對此，日本官方與民間反應不一。

稱不屬於基本人權

綜合多家日媒報道，CEDAW定期對有簽署《消除對婦女一切形式歧視公約》的各國做法進行審查，日本也是簽署該公約的國家之一。早在2016年，CEDAW就曾在審查草案中建議日本修訂《皇室典範》，因遭日方強烈反對而最終作罷。

此次聯合國再次提出這一建議，日本官房長官林芳正30日回應稱「深表遺憾」，並強調皇位的繼承原則關乎日本國本，繼承皇位的資格並不屬於基本人權，因而與歧視女性沒有關聯。