美大選多州提前投票 兩處投票箱遭縱火

美國大選倒數6天舉行，多州日前已開始提前投票。俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州溫哥華市周一各有投票箱疑遭縱火，燒毀數百張選票。官員形容這是「對民主的直接攻擊」，FBI已介入調查。

警方表示，波特蘭市的投票箱於清晨起火，因箱內有滅火裝置，加上附近一名保安員及時發現，火勢很快被撲滅，只有3張選票受損。數小時內，波特蘭市哥倫比亞河對岸的溫哥華市轉運中心，一個投票箱又起火，該投票箱內也有滅火裝置，但仍有數百張選票燒毀。波特蘭當局表示，現場取得的點火裝置物料顯示兩宗火警有關，相信與本月8日溫哥華市另一宗票箱起火案也有關連。