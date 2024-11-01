美國金字塔湖現綠色漩渦 　當局籲遊客遠離免中劇毒

位於美國內華達州東北部的金字塔湖，最近被NASA衛星拍到湧出詭異的綠色漩渦，正在眾人讚嘆奇幻美麗之際，專家卻示警若到當地別亂摸，因為可能有劇毒。

吸引野生動物愛好者

據《每日郵報》報道，這個奇幻的圖像是由NASA的地球探測衛星Landsat 9從外太空所拍攝到的。據悉，金字塔湖（Pyramid Lake）位於內華達州里諾（Reno）的東北方約35英里處，當地吸引了各式各樣的魚類及鳥類棲息，也成為了許多野生動物愛好者喜愛聚集的熱門景點。

它也是史前湖泊拉洪坦湖（Lahontan）最後遺留的水體之一，該水體一直存在到最後一個冰河時代，也是瀕臨滅絕的內華達州呵吸鯉（貴玉屈魚，cui-ui fish）僅存的棲息地。