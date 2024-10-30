美國興起探靈旅遊熱　旅館稱有無頭女士、水鬼出沒　還租借「獵鬼儀器」體驗

萬聖節扮鬼已經不稀奇，如今美國興起一股鬧鬼旅遊熱潮，許多飯店以鬼魂當成賣點，居然意外地受到消費者歡迎。

美國主流對超自然現象的興趣持續增長

據CNN報導，隨著美國主流對超自然現象的興趣持續增長，有越來越多尋求刺激的消費者想要在發生過意外的地方過夜，甚至是與鬼魂來個第一類接觸。過去許多旅館都不願意承認自家曾出過事，現在倒是把鬧鬼的歷史當成賣點來招攬客人。

像是位於猶他州摩押郊區的紅崖旅館（Red Cliffs Lodge），自2023年開始就提供一項特別的服務：租借獵鬼儀器，裡頭包含了數位錄音機、電磁場計和被稱為幽靈盒的無線電設備。

總經理布萊恩·亨寧斯(Brian Hunnings) 表示，「我們確實有三個非常常見的鬼魂：吸煙的牛仔、無頭女士和沿著科羅拉多河岸行走的溺水者， 如果你對這類事物感興趣，在這裡很有機會可以看到它們，所以我們讓客人可以做好準備。」

亨寧斯大方坦承，「我的經驗是，無論他們承認與否，大多數旅館都會在晚上發生一些事情，只是沒人會告訴你。」