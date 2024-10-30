美國大選2024｜通脹為特朗普助選 搖擺州未決選民最終會根據這一因素做選擇

美國總統大選，如果特朗普勝出，通脹就是「最大功臣」？選前幾乎所有民調都顯示經濟及通脹是選民最關切的議題，拜登政府雖然交出亮麗的經濟增長以及美股連升的成績單，但仍無法減輕小市民生活壓力的感受。
過去3年，美國選民最在乎的不是美軍撤出阿富汗、俄烏或中東戰爭等國際事務，更不是輝達(Nvidia)股價飆升，而是影響選民生活的高物價以及高房價。
美國大選2024｜降低物價手段難收效
投票前最後一次官方公布的通脹數字、美國9月消費物價指數(CPI)和去年同期相比，年增2.4%，扣除食品和能源價格後的核心消費物價指數略增至3.3%，但相比於上個月，通脹已處於停滯及回落狀態，官方透過利率政策等手段降低物價，短期內已難有效果。
美國大選2024｜拜登與特朗普的經濟成績表
《華爾街日報》統計，特朗普執政4年，通脹總計為7.8%，拜登政府上台至今卻高達20%。這是拜登與賀錦麗政府的致命傷。
拜登挾著疫情後的反彈，經濟增長表現優於特朗普，執政至今每年平均增長3.2%，總增長為11.8%，遠高於經濟學家預期。特朗普執政的前3年為2.8%，執政第4年卻爆發新冠疫情，期間經濟增長大幅下跌，導致他4年任期內每年平均增長為1.8%，總增長7.8%。
美國大選2024｜特朗普用「牛奶貴」來恫嚇選民
這些數字對選舉影響極大，兩黨都尋找有利選情的解釋。除非失業率上升或經濟步向衰退的趨勢明顯，美國物價和房價回落的可能性極低，選民在投票前很難感受到商品「便宜了」。特朗普從8月起就以牛奶和食物價格再飆漲來恫嚇選民，賀錦麗則主打中產階級減稅及房屋補貼這張牌。
美國大選2024｜未決選民如何選擇？
各項民調中，超過7人將經濟及通脹列為投票意向的關鍵因素。分析指，搖擺州關鍵的未決選民最終會依據個人生活感受來投票。
屬民主黨的民調專家庫珀曼(Carly Cooperman)在政治新聞網站Politico表示，對戰特朗普，雖然賀錦麗較拜登在經濟議題上表現出色，但選民仍是覺得日常生活開支很大。
美國大選2024｜糟糕的通脹數字會影響賀錦麗
疫情期間美國帶領全球減息救經濟，美國經濟無需軟著陸，但房地產和股市未見縮水，一年來的高利息以及俄烏戰爭進一步推高能源及原材料價格，導致物價連番大幅上漲，通脹數字選前雖已看來受控，但民眾日常支出未見減少。
庫珀曼說：「糟糕的通脹數字在這個時候絕對會影響賀錦麗，這很可能是搖擺州未決選民認為最重要的議題。」