美國大選2024｜通脹為特朗普助選 搖擺州未決選民最終會根據這一因素做選擇

選前幾乎所有民調都顯示經濟及通脹是美國選民最關切的議題。(資料圖片)

美國總統大選，如果特朗普勝出，通脹就是「最大功臣」？選前幾乎所有民調都顯示經濟及通脹是選民最關切的議題，拜登政府雖然交出亮麗的經濟增長以及美股連升的成績單，但仍無法減輕小市民生活壓力的感受。

過去3年，美國選民最在乎的不是美軍撤出阿富汗、俄烏或中東戰爭等國際事務，更不是輝達(Nvidia)股價飆升，而是影響選民生活的高物價以及高房價。

美國大選2024｜降低物價手段難收效

投票前最後一次官方公布的通脹數字、美國9月消費物價指數(CPI)和去年同期相比，年增2.4%，扣除食品和能源價格後的核心消費物價指數略增至3.3%，但相比於上個月，通脹已處於停滯及回落狀態，官方透過利率政策等手段降低物價，短期內已難有效果。