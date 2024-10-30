美國大選2024｜路透社最新民調：賀錦麗僅領先特朗普1個百分點

美國大選下周二投票，路透社/Ipsos周二(29日)公布的最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗選前最後階段領先共和黨對手特朗普的幅度收窄，44%比43%僅超前1個百分點。路透社指，這項為期3天的民調於本月27日完成，顯示大選前雙方勢均力敵。民調誤差範圍為正負3個百分點。

自賀錦麗7月參選以來，每次路透社/Ipsos民調都領先特朗普，但9月底以來領先幅度持續縮窄。上次於10月16日至21日間進行的民調顯示，賀錦麗領先特朗普2個百分點。

特朗普在甚麼議題上佔優？

最新民調顯示，在選民認為最迫切的幾個議題上，特朗普比賀錦麗具有顯著優勢。民調詢問誰對經濟、失業和就業較有辦法時，特朗普獲47%選民支持，領先賀錦麗的37%。特朗普在經濟議題上的支持度一直佔優，最新民調中，26%選民認為就業和經濟是美國最迫切的問題，24%則認為是政治極端主義，18%認為是移民問題。