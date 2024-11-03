美國大選2024｜支持率僅差一個百分點 特賀搖擺州加緊拉票

今屆美國大選選情十分激烈，共和黨候選人特朗普誓要再度入主白宮，民主黨候選人賀錦麗則期望更上一層樓，由副總統變總統。根據美國廣播公司上周六公布的民調，賀以47.9%領先特的46.9%，雙方僅差1個百分點，可說是戰況未明。兩人在周二投票前最後一個周末均到搖擺州份北卡羅來納拉票，賀錦麗指搖擺州份選民將決定誰能入主白宮，呼籲大家投票。

美國大選2024｜搖擺州份各有領先

特朗普在北卡州的集會中稱，若他當選會結束「賀錦麗的美國能源戰」，通脹將快速下降。而賀錦麗在該州拉票則強調，她入主白宮將為逾1億美國人帶來減稅，並指控特朗普尋求不受監管的權力。英國廣播公司(BBC)稱，特賀在搖擺州的支持差距相當微少，加上三至四個百分點誤差，未能分出高下。自8月起在亞利桑那、喬治亞、內華達及北卡羅來納，兩位候選人互有領先，而目前則是特朗普佔優。