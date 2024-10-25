美國大選2024｜前模特兒控特朗普31年前咸豬手　涉襲胸及摸臀

前模特兒威廉斯近日指控美國共和黨總統候選人、前總統特朗普曾在1993年性騷擾她，當時介紹兩人認識的正是如已故淫媒富商愛潑斯坦。對此，特朗普團隊發言人予以否認。

據英國《衛報》23日報道，現年56歲的史黛西·威廉斯（Stacey Williams）在接受採訪時稱，她在上世紀90年代初曾與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）約會，後者在1992年一場聖誕派對上將她介紹給特朗普（Donald Trump）認識。威廉斯稱，當時的愛潑斯坦和特朗普顯然是「好朋友，他們一起度過許多時光」。

稱特朗普曾寄贈明信片

1993年，愛潑斯坦帶她去參觀特朗普大廈，會面時特朗普未經她同意就觸摸了「我的胸部、腰部、屁股」，令她十分困惑，而愛潑斯坦和特朗普卻在這一過程中相視而笑。

威廉斯並向《衛報》提供了多張明信片的照片，稱明信片是特朗普寄給她的，上面用他最愛的黑色記號筆寫道：「史黛西，你的家外之家。愛你的特朗普。」