美國大選2024｜前模特兒控特朗普31年前咸豬手　涉襲胸及摸臀

前模特兒威廉斯近日指控美國共和黨總統候選人、前總統特朗普曾在1993年性騷擾她，當時介紹兩人認識的正是如已故淫媒富商愛潑斯坦。對此，特朗普團隊發言人予以否認。
據英國《衛報》23日報道，現年56歲的史黛西·威廉斯（Stacey Williams）在接受採訪時稱，她在上世紀90年代初曾與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）約會，後者在1992年一場聖誕派對上將她介紹給特朗普（Donald Trump）認識。威廉斯稱，當時的愛潑斯坦和特朗普顯然是「好朋友，他們一起度過許多時光」。
稱特朗普曾寄贈明信片
1993年，愛潑斯坦帶她去參觀特朗普大廈，會面時特朗普未經她同意就觸摸了「我的胸部、腰部、屁股」，令她十分困惑，而愛潑斯坦和特朗普卻在這一過程中相視而笑。
威廉斯並向《衛報》提供了多張明信片的照片，稱明信片是特朗普寄給她的，上面用他最愛的黑色記號筆寫道：「史黛西，你的家外之家。愛你的特朗普。」
特朗普團隊否認指控
據悉，威廉斯21日在遊說團體「倖存者挺賀錦麗」（Survivors for Kamala）舉辦的視訊會議上談及這一遭遇，該團體支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris），其成員為性暴力倖存者及關心這項議題的倡議人士。
對於威廉斯的指控，特朗普的新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）予以否認。她在聲明中寫道：「很明顯，這個假故事是賀錦麗競選團隊捏造的。」
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