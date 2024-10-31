美國總統大選將於下周二(11月5日)舉行，同日進行國會眾議院全院(435席)以及參議院(合共100席)的三分一(33席)改選，當選人將於明年1月20日就職。美國總統選舉的制度複雜，拿到最多普選票的候選人不一定能當選，關鍵在於能否拿到過半數的選舉人票，當中又以搖擺州份發揮至關重要的影響。 「選舉人制度」是甚麼？ 美國並非採用「直選方式」選出總統，而是用「選舉人制度」(electoral vote)的間接選舉。先由各州選出州選舉人，再由選舉人代表所屬州份投票，以保障各州的自治性及權益。各州的選舉人數量反映著該州的人口規模，全美共有538張選舉人票，加州最多，有54張，人口數較少的州份也有至少3張，誰先取得過半數、270張選舉人票，當選總統。

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