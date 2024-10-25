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國際
2024-10-25 13:09:00

男子酒店追狗玩　停唔切飛出3樓窗口墮地慘死(有片)

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男子酒店追狗玩，停唔切飛出3樓窗口墮地慘死。(X)

男子酒店追狗玩，停唔切飛出3樓窗口墮地慘死。(X)

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印度海德拉巴日前發生一宗驚悚致命意外，一名23歲大學生在酒店派對上由3樓窗口墮樓身亡，事發經過影片在網上曝光，揭示原來事主當時與狗追逐嬉戲，不慎墮樓慘死，事件引發當地輿論關注。

綜合報導，事發於周一 (21)凌晨12時半，在海德拉巴VV Pride酒店內，23歲大學生Uday Kumar與同學們正舉行生日派對。派對結束後，Uday走出房間到走廊散步，他看見一隻狗在走廊出現，原先他似乎想把狗趕走，但隨後與狗開始追逐嬉戲。Uday追在狗狗後面前奔大堂，狗狗轉彎跑去，Uday卻疑似未及收步，直衝向前方正打開的窗戶，整個人就由3樓掉下去，直墮地面當場死亡。

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Uday原先似乎想把狗趕走，但隨後與狗開始追逐嬉戲。(X) Uday原先似乎想把狗趕走，但隨後與狗開始追逐嬉戲。(X) Uday追在狗狗後面前奔大堂，狗狗轉彎跑去，Uday卻疑似未及收步。(X) Uday追在狗狗後面前奔大堂，狗狗轉彎跑去，Uday卻疑似未及收步。(X) Uday直衝向前方正打開的窗戶，整個人就由3樓掉下去，直墮地面當場死亡。(X)

警方就事件立案調查

Uday的遺體被轉移到甘地醫院進行驗屍，他在安得拉邦內洛爾的家人已獲得通知。昌達訥格爾警方就事件已立案展開調查。報道提及，這家酒店的評分為 3.4Google上的評論不佳，大多數評價都充滿抱怨。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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