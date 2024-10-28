玻利維亞前總統發片直擊遇槍擊險遭暗殺　直指現任總統所為(有片)

玻利維亞前總統莫拉萊斯(Evo Morales)周日(27日)在座駕上遭遇槍擊，避過暗殺，但司機受傷。他指控事件是總統阿爾塞(Luis Arce)策劃。莫拉萊斯目前與阿爾塞正爭取成為明年總統大選執政社會黨候選人。
莫拉萊斯接受當地電台訪問表示，他早上坐車前往電台前，被兩輛汽車截停，再有蒙面男子向他的車連開14槍，子彈在他頭邊數厘米飛過。他指，事前留意到有貨車尾隨，其後有人向他的座駕開槍掃射，司機頭部受傷，幸仍能駕駛，不知槍手是士兵還是警察。莫拉萊斯與阿爾塞正爭取成為明年總統大選執政社會黨候選人。莫拉萊斯聲稱阿爾塞在政治上無法打敗自己而訴諸武力，批評阿爾塞是最歷來最差的總統。
莫拉萊斯的司機後腦流血 檔風玻璃有彈孔
莫拉萊斯於網上發布一段長近4分半鐘的片段，顯示莫拉萊斯坐在前排乘客座位，發現被可疑車輛尾隨，車上氣氛緊張，莫拉萊斯一度落車轉乘另一架車輛，其間一片混亂，有煞車聲及懷槍擊聲，當畫面穩定後，檔風玻璃有至少3個彈孔，司機後腦流血，莫拉萊斯用手機聯絡他人，車尾檔風玻璃破裂，後方有一輛白色車輛尾隨。政府副安全部長否認警方有針對他的行動，承諾調查事件。玻利維亞政府暫時未回應指控。
莫拉萊斯早前捲入強姦女童指控面臨被捕，觸發他的支持者過去兩星期，堵塞連接東部至西部的高速公路，抗議莫拉萊斯受到針對，並與嘗試清場的警員發生衝突。政府就批評莫拉萊斯利用支持者堵路，阻礙全國糧食及燃料供應，企圖破壞國家的民主秩序，導致14名參與清場的警員受傷。
Le dieron un golpe de estado en el 2019.— Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) October 27, 2024
Le estigmatizaron constantemente como narcotraficante y corrupto. Y lo siguen haciendo.
Le difamaron con millones de calumnias y mentiras. Y lo siguen haciendo.
Le persiguieron judicialmente con mil causas inventadas. Y lo siguen… pic.twitter.com/80HjQr3qJu