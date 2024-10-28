特朗普回紐約踩場造勢 引用列根名句問美國人：這4年過得好嗎？｜美國大選2024

美國大選臨近，民主、共和兩黨候選人穿梭主要戰場加緊拉票，共和黨候選人特朗普周日(27日)在紐約造勢集會上發表長篇演說，使用同屬共和黨的已故前總統列根的名言「過去4年你過得好嗎？」開場，批評拜登與賀錦麗政府造成美國史上最嚴重的通脹，承諾當選後將增加更多免稅項目。

美國大選2024｜梅拉尼婭撐場

特朗普回到家鄉紐約拉票，他在曼克頓麥迪遜花園廣場舉行大型造勢集會。傳統上，紐約州為民主黨鐵票區，特朗普陣營少有在藍州造勢，因此他這次衝擊民主黨的心臟地帶紐約，吸引了各地侵粉到場。已極少現身公開場合的前第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)、連續多日助選的Tesla行政總裁馬斯克、眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)、小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、職業摔角手霍根(Hulk Hogan)，以及競選陣營要角、特朗普的兒子埃里克(Eric Trump)等人撐場。