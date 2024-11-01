烏克蘭局勢｜奧斯汀證援俄北韓兵前往烏邊境　外媒：已與烏軍交戰僅1人生還

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)證實，北韓士兵配備俄軍制服和裝備，正往烏克蘭邊境進發，他說這是一個危險且破壞穩定的事態發展。今天最新的說法，是北韓派兵人數，可能增加到8.8萬人。另有外國傳媒報道，北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克(Kursk)跟烏軍首度交戰，整個部隊幾乎全軍覆沒，僅1人存活。
布林肯(Antony Blinken)昨日表示，俄羅斯於庫爾斯克地區已部署多達8,000名北韓士兵，預計北韓士兵將在未來幾天部署到戰鬥區，他再次警告，如果北韓士兵參與或支援對烏克蘭的戰鬥，他們將成為合法軍事目標。奧斯汀周三(10月30日) 表示，北韓士兵配備俄軍制服和裝備，正往烏克蘭進發，他說這是一個危險且破壞穩定的事態發展。一些北韓先遣部隊已抵達庫爾斯克地區，俄羅斯在戰鬥中使用這些部隊的「可能性相當大」。
報道：倖存北韓兵持有俄國少數民族身分證
日本《中央日報》引述立陶宛非政府組織「藍黃」(Blue Yellow)負責人Jonas Ohman於周一(10月28日)說法，指北韓軍25日已經被派到庫爾斯克，日前與烏軍首度交火，但北韓兵最後幾乎全軍覆沒，僅餘的1名生還者，這名生還者持有俄國少數民族 、布里亞特人的身分證，另外該組織也評估，北韓派兵數可能會增加到8.8萬人。烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)10月31日透過通訊軟件Telegram發佈一段影片，指網上流傳該名倖存北韓兵獲救後影片，片中男子頭部嚴重受傷表示，有40名同袍死亡。相關影片來源未經證實。
報道指，布里亞特自治共和國位於蒙古北部，是俄羅斯聯邦內的共和國；外界認為俄羅斯發放該地區的身分證給北韓將領與士兵，讓北韓士兵偽裝成該國國民。