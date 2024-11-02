烏克蘭局勢｜北韓外長訪俄 稱金正恩指示「義無反顧」協助俄軍

在北韓被指可能派兵參與俄烏戰事之際，北韓外務相崔善姬到訪莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。崔善姬在會面時表示，領導人金正恩從俄羅斯採取特別軍事行動開始，就指示要「義無反顧」、大力支持並協助俄羅斯軍隊及人民進行神聖戰爭，平壤毫不懷疑俄羅斯在烏克蘭衝突中會獲勝，將會堅定與俄方站在同一陣線。拉夫羅夫表示，俄羅斯與北韓已在軍事和安全方面建立非常密切的合作。崔善姬又向拉夫羅夫表示，鑑於美國及南韓的威脅，朝鮮半島局勢隨時可能變得爆炸性，北韓需要加強現代進攻戰略核武，並提高對核報復的準備能力。

早前有報道指，北韓士兵已在俄羅斯庫爾斯克地區，與烏克蘭部隊交戰，全隊約40人僅一人生還。

澤連斯基促盟友不要袖手旁觀 烏克蘭總統澤連斯基周五發表視像談話，說烏方已掌握俄羅斯境內所有北韓士兵的位置，又說烏克蘭的盟友不要袖手旁觀，而是採取行動阻止俄羅斯擴大戰事。 南韓加拿大促撤軍 加拿大及南韓的外長及防長，在渥太華舉行「2+2」會談，雙方發表聯合聲明，要求北韓士兵撤出援助俄羅斯對烏克蘭的戰事，形容有關部署令緊張局勢升級，威脅區內安全，並強烈譴責北韓加強與俄羅斯軍事合作，違反聯合國安理會決議，同時譴責北韓日前發射新型洲際彈道飛彈，破壞韓鮮半島和平穩定。南韓外長趙兌烈被問到會否向烏克蘭提供武器，以回應北韓援助俄羅斯時表示，會考慮所有方案，並關注北韓軍隊在俄羅斯的參與程度，以及平壤從莫斯科得到回報的情況，再作出決定。