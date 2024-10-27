泰抽驗市面「香印青提」驚揭有害化學物超標

大大粒翠綠如寶石的「香印青提」（又名陽光玫瑰葡萄或麝香葡萄)，近年愈來愈歡迎，表面可能暗藏殘餘農藥？ 當地傳媒指，泰國農藥警報網絡(Thai-PAN)、泰國消費者委員會(TCC)及食品藥物管理局(FDA)抽驗當地市面24個進口「香印青提」(Shine Muscat)樣本，其中兩個購自網店、7個購自生果檔及15個購自超市，售價介乎每公斤100至699泰銖(約23至162港元)。

香印青提｜24個樣本 23個殘餘農藥超過泰法定標準 結果發現，24個香印青提樣本中有23個殘餘農藥超過泰國法定標準，其中一個樣本含有泰國禁用的殺蟲劑「陶斯松」(Chlorpyrifos)，另外22個樣本驗出醚苯磺隆(triasulfuron)、賽芬蟎(cyflumetofen)、四克利(tetraconazole)及護汰寧(fludioxonil)等22種未有向當局申報的農藥。有關方面亦發現，超過一半樣本未有說明原產地。

香印青提｜建議浸15分鐘再沖洗30秒 但當地食品藥物管理局祕書長蘇拉查(Surachoke Tangwiwat)呼籲民眾毋須過分擔心，並指把水果浸於清水15分鐘再用水沖洗30秒，就可去除殘餘農藥。