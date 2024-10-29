法漢赴土耳其移植鬍鬚「慘變刺蝟」不堪怪相3個月後自殺亡(有片)

法國一名24歲男大學生前去土耳其移植鬍鬚，未料手術失敗，害他3個月後自殺身亡。
英國《都市報》等媒體報道，拉托爾(Mathieu Vigier Latour)看見該整形診所持有土耳其衛生部的核准證明，加上價格僅為法國的五分一，約1,300歐元(約10,907港元)，看來便宜，便預約做鬍鬚移植，並於今年3月前往伊斯坦堡接受手術，沒想到竟是一場惡夢。
手術失敗導致患上心理病
手術前預計拉托爾後腦約4,000個毛囊被移植到臉部，但過程中卻有約1,000個毛囊被丟失。診所人員如此嚴重疏忽，導致他的鬍子長得非常難看，除了雜亂，長出來的角度還很不自然。
父親：兒子臉部就像刺蝟
父親表示，拉托爾「開始長出鬍子時，看來就像刺蝟，無法整理。他很痛苦，他過得很不好。他很痛苦，臉部既燙傷又無法入睡。」因容貎怪異，拉托爾出現嚴重抑鬱，並患上身體畸形恐懼症，屬於心理病的一種，會導致患者對於自己外表的缺陷執迷地困擾。
原來是無牌醫生
拉托爾事後才發現，當日負責的「醫生」根本沒有執照，只是一名房地產經紀。儘管家人找到另一名比利時醫生，幫他進行第二次修復手術，但最終也無法恢復原貌。
手術3個月之後，拉托爾在宿舍裡自殺身亡。現在父親把兒子的經歷公開，希望能提高人們對鬍鬚移植的認識，防止同類悲劇再度發生。
Mathieu, 24 ans, a mis fin à ses jours en juin dernier à cause d’une greffe de barbe ratée en Turquie— BFMTV (@BFMTV) October 25, 2024
Son père témoigne⤵️ pic.twitter.com/uRdVyvdaCn