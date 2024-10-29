法漢赴土耳其移植鬍鬚「慘變刺蝟」不堪怪相3個月後自殺亡(有片)

法國一名24歲男大學生前去土耳其移植鬍鬚，未料手術失敗，害他3個月後自殺身亡。

英國《都市報》等媒體報道，拉托爾(Mathieu Vigier Latour)看見該整形診所持有土耳其衛生部的核准證明，加上價格僅為法國的五分一，約1,300歐元(約10,907港元)，看來便宜，便預約做鬍鬚移植，並於今年3月前往伊斯坦堡接受手術，沒想到竟是一場惡夢。

手術失敗導致患上心理病

手術前預計拉托爾後腦約4,000個毛囊被移植到臉部，但過程中卻有約1,000個毛囊被丟失。診所人員如此嚴重疏忽，導致他的鬍子長得非常難看，除了雜亂，長出來的角度還很不自然。