日本「限界節約熱狗」瘋傳衝出國際 老實地詐騙 網民竟激讚？｜網上熱話

日本一款表面上平平無奇的熱狗「限界節約熱狗」，近日在社交平台現身後，旋即瘋傳更衝出國際，在港台地區獲關注。該熱狗簡單來說，是一隻「老實地詐騙」各位的熱狗，網民看罷都不怒反笑，大讚發明者有商業觸覺。 日本限界節約熱狗｜包裝巧妙 老實地詐騙 老實地詐騙，究竟是老實抑或是欺騙？「限界節約熱狗」的包裝可見熱狗的頭及尾部，香腸看來夠長又夠飽滿，賣相不錯，而膠盒上貼有圖片，可見熱狗上鋪有茄汁及芥辣。

日本限界節約熱狗｜標明「小器」的慳儉熱狗 原來中間無香腸 但問題在於，該熱狗已經開宗明義告訴大家，它是「限界節約」的熱狗，英文名是「Ultimate Scrimp Hotdog」，說的不是適合極盡慳儉的消費者，而是說商家極盡慳儉地生產這熱狗，圖片上方還有日文寫明「小器」。

打開膠盒可見「限界節約熱狗」真身，原來它一頭一尾的飽滿香腸，其實是兩粒短小精焊的「香腸波」，熱狗包的中間是沒有腸的」，因此「限界節約」慳盡了成本。 日本限界節約熱狗｜學校慶典的惡搞特製產品「夠健康」 邊間便利店咁無良推出「限界節約熱狗」？其實「限界節約熱狗」只是日本學校「神戸高専」的學校慶典聯同YouTube channel｢ラムダ技術部｣推出的惡搞產品，售價300日圓。｢ラムダ技術部｣搞笑的表示，跟健康單位研究過後，決定在慶典推出這少食多滋味的熱狗云云。

日本限界節約熱狗｜網民癲撐︰醬都唔駛啦 有包已好好 對於商品照片與現實不乎(但商品名稱與現實相符)，網民都議論紛紛，有人搞笑的說「(熱狗)中間的醬沒有必要吧」、「一條熱狗(腸)變成兩條，很可以」、「麵包體完整已算不錯了」，令人啼笑皆非。也有不少人說，現今不少便利店商品其實也差不多，「各大超商準備好高薪要錄用這群優秀的人才」。