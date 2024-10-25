日本青年參與暗黑兼職搵快錢　竟為交稅金惹禍

日本關東地區近期接連發生的入屋搶劫案中，其中一名被捕的22歲青年寶田真月，根據日本媒體報道，他極需要兼職工作賺取外快的其中一個原因，是因為需要繳付拖欠的稅金。而寶田向警察表示，他在案發前往犯罪地點時始發現是在犯案，但因為個人資料已被犯罪集團收集，擔心退出會令家人受滋擾而迫不得已繼續參與。而案件最終導致一名75歲老翁死亡。

日本媒體近日仍關注在關東接連發生的入屋行劫案，至今當地已有至少14宗同類案件。其中一宗在橫濱市的案件，住宅內的75歲老翁因為遭受虐打後失血過多致死。案中一名22歲青年寶田真月被捕，據報青年是因為欠稅數十萬日圓，故要尋求短時間的快錢而接受了暗黑兼職的招募。