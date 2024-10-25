日本網紅用膳時袒胸打卡　惹餐廳不滿或提告

一名身材火辣的日本網紅，近日在一家知名連鎖壽喜燒店用餐，但她卻在座位區掀起上衣拍攝自己的性感照，上傳網絡，吸引近650萬人點閱，事發後餐廳非常不滿，揚言提告。
這名網美「つむちゃん」20日前往連鎖火鍋餐廳「木曾路」用餐，照片中她一手拿着肉片、另一手擺出V形手勢，同時還掀開上衣、露出紫色蕾絲的內衣和雪白胸部，並附上文字說明開玩笑表示：「你們想吃哪一個？」
「你們想吃哪一個？」
之後她把這張爆乳照上傳到社交平台X，迅速吸引650萬人觀看，眼尖網友從照片餐廳內部裝潢和餐具，認出拍照地點是創立超過70年的連鎖火鍋餐廳「木曾路」。事件發生後，木曽路表示，正對「つむちゃん」的行為和照片展開調查，若確認這張照片在自家餐廳拍攝，將不排除採取法律措施，因為這類行為對餐廳形象造成負面影響，也違反公共場所基本道德規範。
事件發生後網友看法不一，有人認為「つむちゃん」的行為太過分，但也有人認為她雖掀起衣服，但沒有裸露出全部的胸部，更有人肉搜出她的背景，稱她現年22歲出生兵庫縣，疑似是一名「風俗孃」，即從事性產業的女子，目前「つむちゃん」本人未有回應，但相關帖文似已下架。
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