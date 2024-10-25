日本網紅用膳時袒胸打卡　惹餐廳不滿或提告

一名身材火辣的日本網紅，近日在一家知名連鎖壽喜燒店用餐，但她卻在座位區掀起上衣拍攝自己的性感照，上傳網絡，吸引近650萬人點閱，事發後餐廳非常不滿，揚言提告。

這名網美「つむちゃん」20日前往連鎖火鍋餐廳「木曾路」用餐，照片中她一手拿着肉片、另一手擺出V形手勢，同時還掀開上衣、露出紫色蕾絲的內衣和雪白胸部，並附上文字說明開玩笑表示：「你們想吃哪一個？」