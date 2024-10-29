日本民調逾半支持政黨輪替　在野黨路線分歧難實現

日本眾議院選舉結束後，執政自民黨及公明黨喪失在議會內的大多數控制權。然而在野黨的立憲民主黨雖然希望藉此推動政黨輪替，不過在議會取得大進步的國民民主黨雖然表明不會加入執政黨，然而路線的分歧也難令在野黨之間團結推倒自民黨政權。根據日本媒體在選舉行的民調顯示，雖然有53%的受訪者不支持自民黨政權繼續執政，但也有逾6成半人認為首相石破茂毋須下台。 日本共同社在周一、二（28、29日）以電話向全國進行民意調查。當中受訪者中有38.4%的受訪者支持自民黨及公明黨繼續執政，而反對則有53%。至於有關首相石破茂應否請辭，就有65.7%的受訪者認為首相沒必要辭職，而認為要辭職僅28.6%。另外對於石破茂內閣的支持度就有32.1%，比起本月初石破茂內閤初執政時大跌18.6個百分點。

國民民主黨稱「部份合作」 日本的眾議院已定在下月11日舉行特別國會會議，並會在當中推舉首相人選。雖然在野黨合共有較多議席，可以推舉一位新任的首相，然而擁立憲法的立憲民主黨，與支持修憲的國民民主黨及日本維新會的立場分歧大。維新會的幹事長藤田文武在周一與國民黨及立民黨代表會面後已表示，與立民黨在政策上有很大分歧，會否合作仍需要慎重的考慮。至於國民黨的代表玉木雄一郎周一亦表明，除非在外交、安全保障、核能政策以及憲法方面取得共識，否則難與立民黨合作。 立憲民主黨的代表野田佳彥，已準備在周三（30日）與日本共産黨委員長田村智子及日本維新會代表馬場伸幸會面。而國民民主黨的代表玉木雄一郎已婉拒出席。

玉木雄一郎今日重申，他們不會加入自民黨及公明黨的執政聯盟，但是會「部份合作」。他指出他們不會在內閣取得官職，但是希望能推動經濟政策及增加國民收入，故此國民黨也未必會與立民黨合作。由於目前執政黨未能取得過半數議席，而在野黨也難以共同推舉一個人選，故預計下月的首相選舉將要透過決選階段確定，而日本媒體報道，執政及在野黨都仍在遊說國民民主黨的支持。 落選大臣表示會辭職 在大選落敗的農林水產大臣小里泰弘今日表示，已向石破茂請辭，但具體的離任時間由首相決定。而同樣落敗的法務大臣牧原秀樹，今日與小里仍有出席石破茂的內閣會議。石破茂周一指，仍然留任兩位落選的大臣是因為不希望政府停止運作，並且會盡快尋找適合的繼任人選。另外，同屬自民黨的日本參議院議長的尾辻秀久，據報因為身體健康的問題，會在下月的特別國會後亦辭去議長的職務。