日本拘捕暗黑兼職招募者　竟為一對十多歲姊弟

日本熊本縣警察表示，他們拘捕了一對年僅16及18歲的姊弟，涉嫌在網上發有「暗黑兼職」的招聘廣告，這是罕有當地拘捕了網上的發布者。

日本熊本市警方表示，在上月有人從社交媒體上發布帖文，表示有可以短時間賺取高收入的兼職工作，呼籲有興趣的人聯絡。而據報有關的工作多數為擔任搶劫案的執行犯，或是協助提取欺詐案件的款項。警方之後在熊本市拘捕一對16歲及18歲的姊弟。當中姊姊是在一間的食肆任職，而弟弟則仍是高中生。