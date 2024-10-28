日本執政自民黨大敗石破茂拒辭職　小泉進次郎辭任黨選舉委員長（更新）

【14:30更新】自民黨選舉政策委員長小泉進次郎在黨總部向記者表示，因為自民黨未能取得過半數的議席，已向黨總裁石破茂提出為事件負責而辭任選舉政策委員長，並已獲得接納。而與自民黨共同執政的公明黨代表石井啟一也因為選舉失利，辭任黨代表。至於唯一議席減少的在野黨日本維新會，代表吉村洋文就表示結果是艱難的，又指他們不會違背選民的意願，與執政黨合作。而維新會之後與在野的立憲民主黨及國民民主黨的代表進行會議，商議會否合作推舉新首相。

日本眾議會改選在周日（27日）結束，在完成點票後，執政自民黨與公明黨合計失去國會的大多數資格，自民黨總裁的首相石破茂在記者會否認會辭職，並表示希望拉攏在今次選舉有議席大幅增加的國民民主黨加入政府。而自民黨的選舉政策委員長小泉進次郎已表示辭任。 石破茂在本月初接任首相後，隨即宣布解散國會提早大選，以籍新政府起初的民望來避免大敗。不過自民黨的政治獻金問題，仍然是困擾執政黨。雖然自民黨對受到政治獻金醜聞影響的議員，在選舉不作出支援。不過部份未有受處分的議員仍繼續出戰，其中46名受派閥獻金醜聞影響的議員，有28人失去議席，當中包括東京奧運國務大臣丸川珠代，以及前文部科學大臣下村博文，至於前經濟產業大臣萩生田光一及西村康稔等18人就繼續當選。

自民黨議員認為首相應為選舉負責 然而在國會的465席中，自民及公明兩黨合共未能取得過半的233席，當中自民黨更是由選前的256席，大減至191席，雖然仍是國會最大黨，但與公明黨合共只有215席。日本媒體報道，石破茂在今日凌晨表示不會辭職，並呼籲與國民民主黨合作。國民黨在今屆選舉獲得28席，比選前的7席大增19席。至於原本的第3大黨的日本維新會，在今次雖然於大阪取得大勝，獲得大阪府內全部19個議席，不過在其他地區的議席就大減，最終只獲38席，比選前43席少。

在野的立憲民主黨，今次獲得148席，比選前的98席大增50席，立民黨代表的前首相野田佳彥就表示，他們的目標已經達到，並在周日於電視台表示，如果在野黨認為不應讓執政黨繼續在位的話，他希望一同推動政治改革及與其他在野黨代表對話。日本國會將在下月11日召開臨時國會。由於目前執政黨未能取得過半數，因此預料日本維新會及國民黨會取得較大的談判空間。 然而日本媒體報道，有自民黨的中堅議員認為，除了幹事長的森山裕以及自民黨的選舉對策委員長小泉進次郎應為大敗辭職之外，首相的石破茂也需要為選舉負責，並指難以繼續支持石破。另外今次的選舉，投票率只有53.85%，比2021年少2.08個百分點，是戰後第3低投票率的國會選舉。