日本北海道大學生裸屍案　死者疑因提出分手惹禍

日本北海道大學生裸屍公園的案件，當地電視台報道，6名被捕疑兇中，死者長谷知哉的女友八木原亞麻的好友川村葉音，向警察透露了向長谷施襲的原因。川村表示長谷在上周五（25日）與八木原會面時，表示要到明年之後就會分手，原因是長谷將會離開北海道尋找工作，而川村因為要讓長谷道歉，故召集多人對長谷施加襲擊。

北海道的HTB電視台報道，表示調查警員透露，20歲的被捕女子川村葉音向他們透露襲擊長谷的原因。川村指，長谷是因為想向八木原提出在一年後分手而與八木原會面。據報長谷是打算在大學畢業後離開北海道到東京尋找工作。川村又指出，他們率眾毆打長谷，本來是要長谷向八木原道歉。根據日本媒體的報道，八木原與川村是一同兼職的友好，在江別市的不同大學上課。而其他的4名男子，是川村的朋友。