日本北海道大學生裸屍案　女友友人同黨取走提款卡分錢

日本北海道發生的大學生裸屍公園案件，當地警方調查透露，除了死者長谷知哉的女友八木原亞麻外，八木原的友人川村葉音及另外4名青年在向長谷施襲時，曾要求死者透露提款卡密碼，在襲擊事件後更與川村驅車到札幌市提款，領取了死者數十萬日圓的款項及瓜分。
在北海道江別市發生的大學生裸屍事件，20歲的死者長谷知哉在上周末（26日）清晨被發現全身赤裸躺臥在一個公園的路上。其後包括死者女友八木原亞麻在內，共6名16至20歲的青年男女先後向警察投案，表示與案件有關。警方早前調查後，八木原的友人川村葉音透露襲擊長谷的原因是因為長谷向八木原提出分手，故她為了要長谷向八木原道歉，而率眾對長谷施襲。
提走數十萬日圓分贓
不過北海道警察表示，被捕的青年透露，他們在毆打死者時問及了提款卡的密碼，故此之後拿取了死者的提款卡後，有人提議把死者的現金瓜分。因此在事發後除了八木原之外，5名被捕男女乘川村的坐駕前往札幌市，並在札幌市的一間便利店內，將死者銀行帳戶的現金提走，涉款達數十萬日圓。根據有關的閉路電視影像，亦拍到有關人物提款的片段。另外警察亦在札幌市的一條河流旁邊，發現了疑為死者的衣物，目前正進行鑑定。
死者長谷知哉的父親，在周三（30日）向媒體發出親筆信，透露自己對於突如其來的事故仍感到心痛，以及仍未能接受這個現實。