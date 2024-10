引列根名句「你較4年前過得好嗎」特朗普踩入紐約搶風頭

美國大選尚餘7天舉行,共和黨候選人特朗普周日深入民主黨票倉紐約造勢,一反在關鍵搖擺州份搶票的「常態」,再成傳媒報道焦點。他引用共和黨已故前總統列根的名言「你較4年前過得好?」(Are you better off than you were four years ago?)批評拜登與賀錦麗政府造成美國史上最嚴重通脹,承諾當選後將增加更多免稅項目。特朗普夫人梅拉尼婭亦罕有現身。民主黨賀錦麗則到七大關鍵搖擺州份中坐擁最多選舉人票的賓夕法尼亞州,鞏固非裔及拉美裔票源。

特朗普在紐約曼克頓麥迪遜花園廣場舉行大型造勢集會,吸引各地「侵粉」到場。除極少現身公開場合的梅拉尼婭,眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)、小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、職業摔角手霍根(Hulk Hogan)、特朗普兒子埃里克(Eric Trump),以及已助選多日的科技大亨馬斯克等共20人,亦出席撐場。