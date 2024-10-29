引列根名句「你較4年前過得好嗎」特朗普踩入紐約搶風頭

美國大選尚餘7天舉行，共和黨候選人特朗普周日深入民主黨票倉紐約造勢，一反在關鍵搖擺州份搶票的「常態」，再成傳媒報道焦點。他引用共和黨已故前總統列根的名言「你較4年前過得好？」(Are you better off than you were four years ago？)批評拜登與賀錦麗政府造成美國史上最嚴重通脹，承諾當選後將增加更多免稅項目。特朗普夫人梅拉尼婭亦罕有現身。民主黨賀錦麗則到七大關鍵搖擺州份中坐擁最多選舉人票的賓夕法尼亞州，鞏固非裔及拉美裔票源。 特朗普在紐約曼克頓麥迪遜花園廣場舉行大型造勢集會，吸引各地「侵粉」到場。除極少現身公開場合的梅拉尼婭，眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)、小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、職業摔角手霍根(Hulk Hogan)、特朗普兒子埃里克(Eric Trump)，以及已助選多日的科技大亨馬斯克等共20人，亦出席撐場。

深入民主黨票倉志在搶鏡 傳統上紐約州為民主黨票倉，共和黨候選人對上一次在紐約州勝出是1984年的列根。特朗普在大選進入倒數階段之際，在非搖擺州份拉票，據報是由於全美主流傳媒總部位於紐約，可大收宣傳之效。特朗普在集會上發表長達個半小時的長篇演說，他引用列根名句開場，問台下群眾「你較4年過得好嗎？」他又再用自己多年前的真人騷《飛黃騰達》台詞「你被炒了」(You're fired！)說「賀錦麗，你被炒了！滾出去！」他又攻擊賀錦麗「非常低智商」。

特朗普的演說不斷重複民主黨為美國帶來的種種「災難」，指高通脹令中產階級日子難捱、非法移民造成犯罪危機、美國總統在國際社會失去影響力等。他提出新的減稅主張，建議加班費、小費、長者社會安全基金收益、照顧父母及至親的支出均免稅；並提出購買美製汽車可獲減免稅項、上任後一年內能源價格減半；廠房移出美國的公司將面臨重稅，並會對中國等高關稅國家「以牙還牙」。 集會充斥侮辱言論 場外爆示威 特朗普再向拜登政府移民政策發炮，指全球從委內瑞拉到剛果等多國罪犯進入美國，美國已被佔領，紐約時代廣場亦難倖免；揚言若當選，上任首日立即展開大規模遣返。特朗普今次集會被指充斥侮辱言論，有站台者指美國加勒比海領地波多黎各是「垃圾島」，又侮辱拉美裔人。集會場外有大批示威者聚集，有人高舉「特朗普不勝任」，「罪犯與法西斯」等抗議標語。



賀錦麗費城拉票︰別輕信特朗普 賀錦麗周日則重臨賓夕法尼亞州，是參選以來第14次到訪。她在最大城市費城造勢，期間到訪青年中心、波多黎各人開設的餐廳，以及一間黑人髮型屋等。賀錦麗呼籲非裔及拉美裔選民支持她，並促選民別輕信特朗普的承諾，指他常開空頭支票。賀錦麗周一則再重返另一關鍵搖擺州份密歇根州，集中火力爭取工人票。 賀錦麗陣營連日攻擊特朗普是「法西斯主義者」，並製作相關的電視廣告，有分析認為民眾早已接受特朗普口沒遮攔，加上民調顯示選民最關心的始終是經濟民生議題，此攻勢恐怕無法奏效。根據美國廣播公司/益普索(ABC/Ipsos)周日發布的民調，賀錦麗以51%支持度，領先特朗普4個百分點，較月初拉開2個百分點；但哥倫比亞廣播公司/YouGov(CBS/YouGov)民調則顯示賀錦麗僅以50%支持度，領先特朗普1個百分點，優勢較月中縮減2個百分點。