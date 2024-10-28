巴西高士路球迷遭遇敵對球迷伏擊　造成1死12人傷

巴西當局表示，一批巴甲球會高士路的球迷，在返回比路賀利桑特的途中，遭遇懷疑是敵對球會彭美拉斯的球迷伏擊，至少造成1死12傷。從網上影片見到，有球迷受傷在路旁仍被人用棍棒襲擊，而接載球迷的巴士正在焚燒。
根據巴西當局表示，一批高士路的球迷在球隊作客不敵帕拉尼恩斯的聯賽之後，乘坐巴士返回比路賀利桑特途中，遭受到伏擊。巴西聯邦公路警察向媒體表示，死者是30歲的男性，但沒有披露更多資料。而聖保羅省的治安部門指，相信有關襲擊是由敵對球會彭美拉斯的球迷發動的。
在網上的片段，見到接載球迷的巴士起火，而部份的球迷受傷並臥在路旁，不過仍遭受到一些手持長棍的人襲擊及毆打。高士路就在社交媒體表示對有球迷在暴力襲擊受傷及死亡表示深切的遺憾。而彭美拉斯未有表態。
Mancha Verde, the main ultra group of Palmeiras, set fire to the bus of Máfia Azul, the main ultra group of Cruzeiro, who were returning from Curitiba after last night's game against Athletico.— Football Report (@FootballReprt) October 27, 2024
Several Cruzeiro fans were injured, as they were brutally beaten and burned. pic.twitter.com/nqFyINGK59