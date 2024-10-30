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國際
2024-10-30 15:13:00

夫妻峇里遊崖邊拍照　丈夫慘遭巨浪捲走(有片)

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夫妻峇里遊崖邊拍照，丈夫慘遭巨浪捲走。(X)

夫妻峇里遊崖邊拍照，丈夫慘遭巨浪捲走。(X)

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峇里島知名景點「天使浴池」(Angel's Billabong)日前傳出致命意外。一名印度男遊客與妻子和朋友遊覽當地期間，在拍照留念時遭一陣大浪打來，導致該男遊客直墮懸崖墮入海中，遺體翌日被尋獲。

綜合報道，來自印度加爾各答的59歲男子Nilesh Mukhi上周三(23)與妻子和朋友，一起造訪峇里島景點「天使浴池」。當他在懸崖旁與妻子合照時，突然遭大浪捲入海中。當地搜救隊連夜搜尋後，24日上午在距離天使浴池約19公里外的Nusa Dua尋獲他的遺體。

當地搜救隊連夜搜尋後，24日上午在距離天使浴池約19公里外的Nusa Dua尋獲他的遺體。(X)

據指事主為拍照而站在懸崖邊緣

旅遊組織國際順風社(Skal International)主席Amin Asghar透露，峇里島警方表示，Nilesh為了拍照而站在懸崖邊緣。由於當時正值大潮，海象惡劣。司機要他們遠離懸崖後，他們還來不及走開，一道巨浪突然打上懸崖，將穆克希捲入海中，不見蹤影。雖然卡維塔也被捲走，但她掉在岩石上，很快就獲救，僅受輕傷。

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報道提到，天使浴池位於峇里島附近的珀尼達島(Nusa Penida)，是廣受歡迎的熱門景點，但也發生過多起致命意外，包括2016年一對澳洲夫婦被大浪捲走，2018年一名中國男子亦因大浪墮海溺斃。因此天使浴池被遊客冠上「死亡陷阱」的惡名。

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