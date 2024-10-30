夫妻峇里遊崖邊拍照　丈夫慘遭巨浪捲走(有片)

峇里島知名景點「天使浴池」(Angel's Billabong)日前傳出致命意外。一名印度男遊客與妻子和朋友遊覽當地期間，在拍照留念時遭一陣大浪打來，導致該男遊客直墮懸崖墮入海中，遺體翌日被尋獲。
綜合報道，來自印度加爾各答的59歲男子Nilesh Mukhi上周三(23日)與妻子和朋友，一起造訪峇里島景點「天使浴池」。當他在懸崖旁與妻子合照時，突然遭大浪捲入海中。當地搜救隊連夜搜尋後，24日上午在距離天使浴池約19公里外的Nusa Dua尋獲他的遺體。
據指事主為拍照而站在懸崖邊緣
旅遊組織國際順風社(Skal International)主席Amin Asghar透露，峇里島警方表示，Nilesh為了拍照而站在懸崖邊緣。由於當時正值大潮，海象惡劣。司機要他們遠離懸崖後，他們還來不及走開，一道巨浪突然打上懸崖，將穆克希捲入海中，不見蹤影。雖然卡維塔也被捲走，但她掉在岩石上，很快就獲救，僅受輕傷。
報道提到，天使浴池位於峇里島附近的珀尼達島(Nusa Penida)，是廣受歡迎的熱門景點，但也發生過多起致命意外，包括2016年一對澳洲夫婦被大浪捲走，2018年一名中國男子亦因大浪墮海溺斃。因此天使浴池被遊客冠上「死亡陷阱」的惡名。
Tourist Killed While Taking Selfies at Dangerous Bali Spot, Angel's Billabong— Kristy Tallman (@KristyTallman) October 25, 2024
A tourist has tragically died at Angel's Billabong in Bali while taking selfies. This popular yet perilous location is known for its striking views but also poses severe safety risks due to powerful… pic.twitter.com/tGcdm0ToKf