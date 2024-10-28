喜馬拉雅山發現新蛇種　專家命名為「里安納度狄卡比奧」

西喜馬拉雅地區近日發現一種全新的蛇類物種，雖然這款新蛇種的基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於完全不同的物種。有趣的是，研究人員將這新蛇種命名為「里安納度狄卡比奧之蛇」(學名：Anguiculus Dicaprioi)，原因是為了表彰李安納度對環境保護付出的心力。

綜合報道，《自然》期刊上周一(21日)刊登一篇研究指出，科學家最初是在2020年發現這款全新蛇類物種，目前為止僅在尼泊爾和印度喜馬偕爾邦地區目擊，科學家分析該蛇的基因後，發現雖然具有其他蛇類特徵，卻是全新的物種。這蛇體型細小，僅有22英吋、約56厘米長，頭部短，鼻孔大，牙齒眾多，還有圓頂狀的鼻部，在頸部略顯一圈淡灰色的領圈。被發現於山地上的泥濘，被捕捉時才動了一下，完全沒有試圖咬人。專家認為，這種蛇可以在海拔高達6,100英尺、約1,859米的地方生存。